وولفسبورگ به منطقه خطر نزدیک شد/ پیروزی لایپزیش برابر لورکوزن

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و هشتم رقابتهای بوندس لیگا روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان پی گرفته شد و طی آن در یکی از این بازی ها تیم وولفسبورگ در زمین شالکه ۴ بر یک شکست خورد.

در این بازی گایدو بارگستالر (۶ و ۷۷)، لئون گورزکا (۲۳) و دانیل کالیگیوری (۴۸) برای شالکه گلزنی کردند. ماریو گومز (۷۹ - پنالتی) نیز زننده گل وولفسبورگ بود. شالکه با بردی که کسب کرد ۳۷ امتیازی شد و در میانه های جدول ایستاد اما وولفسبورگ با ۳۰ امتیاز شرایط بحرانی پیدا کرده و یک گام دیگر به منطقه خطر نزدیکتر شده است.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* فرایبورگ یک - مایتنس صفر

* لایپزیش یک - لورکوزن صفر

* شالکه ۴ - وولفسبورگ یک

* کلن ۲ - مونشن گلادباخ ۳

* هامبورگ ۲ - هوفن هایم یک