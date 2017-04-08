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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۵۸

هفته بیست و هشتم بوندس لیگا؛

وولفسبورگ به منطقه خطر نزدیک شد/ پیروزی لایپزیش برابر لورکوزن

وولفسبورگ به منطقه خطر نزدیک شد/ پیروزی لایپزیش برابر لورکوزن

تیم فوتبال وولفسبورگ با قبول شکست سنگین در زمین شالکه شرایط بحرانی را در جدول رده‌بندی بوندس لیگا پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و هشتم رقابتهای بوندس لیگا روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان پی گرفته شد و طی آن در یکی از این بازی ها تیم وولفسبورگ در زمین شالکه ۴ بر یک شکست خورد.

در این بازی گایدو بارگستالر (۶ و ۷۷)، لئون گورزکا (۲۳) و دانیل کالیگیوری (۴۸) برای شالکه گلزنی کردند. ماریو گومز (۷۹ - پنالتی) نیز زننده گل وولفسبورگ بود. شالکه با بردی که کسب کرد ۳۷ امتیازی شد و در میانه های جدول ایستاد اما وولفسبورگ با ۳۰ امتیاز شرایط بحرانی پیدا کرده و یک گام دیگر به منطقه خطر نزدیکتر شده است.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* فرایبورگ یک - مایتنس صفر
* لایپزیش یک - لورکوزن صفر
* شالکه ۴ - وولفسبورگ یک
* کلن ۲ - مونشن گلادباخ ۳
* هامبورگ ۲ - هوفن هایم یک

کد مطلب 3946929

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