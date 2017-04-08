آیت الله باریک بین از نگاه مردم قزوین/ مردی از جنس تقوا

خبرگزاری مهر- گروه استانها: محمدرضا جباری، آیت‌ الله هادی باریک‌بین، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سابق قزوین و پدر بزرگوار شهید مرتضی باریک ‌بین به دلیل بیماری های ناشی از کهولت سنی امروز شنبه ۱۹ فروردین ماه به علت کهولت سن و بیماری در بیمارستان ولایت قزوین در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

زندگی نامه آیت الله هادی باریک‌بین

آیت الله حاج شیخ هادی باریک بین در سال ۱۳۰۹ شمسی در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد.

پدر آیت الله باریک بین تجارتخانه‌ای در سرای رضوی داشت که به جهت اعتبارش در بین مردم از رونق خوبی برخوردار بود.

از آنجا که در مدارس دولتی آن زمان برنامه‌ای برای آموزش قرآن و مسائل دینی وجود نداشت، برخی از علماء و متدینین شهر از جمله پدر وی در صدد تاسیس مدرسه‌ای به نام دیانت بر آمدند که علاوه بر دروس آموزشی معمول در مدارس دولتی به آموزش‌های دینی و قرآن نیز بپردازد.

آیت الله باریک بین در سال ۱۳۱۵ به مدرسه دیانت وارد شد و دوره ابتدایی را در این مدرسه به پایان رساند.

وی به دلیل علاقه به تحصیل علوم دینی در سال ۱۳۲۱ به مدرسه علمیه مولاوردیخانی وارد شد و دروس مقـدمـاتی را از محضـر حضـرات آیـات سید جلیل زرآبادی، محمود شریعت مهدوی، سید احمد صفائی، میرزا رحیم سامت و حاج شیخ احمد تألهّی آموخته و هم چنین بخشی از دروس سطح حوزوی را از محضر حضرات آیات شیخ یحیی مفیدی و علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی کسب کرد.

آیت الله باریک بین در سال ۱۳۲۸ برای ادامه تحصیلات دینی به قم و در سال ۱۳۳۳ به نجف اشرف مهاجرت کرد و در این دو حوزه از محضر عالمانی ربانی چون حضرات آیات شهید مطهری، صالحی نجف آبادی، نوری همـدانی، مشکینی، سلطانی، منتظری، میرزا باقر زنجانی و حضرت امام خمینی اعلی الله مقـامه الشـریف اسـتفاده کرد.

در سال ۱۳۴۳ بعد از تبعید حضرت امام خمینی(ره)، به قزوین مراجعت و درمسجد شیخ الاسلام به مبارزه، تدریس و تبلیغ مشغول شد.

وی ضمن ادامه مبارزات و جذب جوانان به نهضت اسلامی به بازسازی مدارس علمیه شیخ الاسلام، صالحیه و سردارین به همراهی آیت الله شالی همت گمارد و با احیاء این مدارس دینی به تربیت و تعلیم طلاب پرداخت.

حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۵ در تبعیدگاه نجف اجازه کتبی در امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه را به نام آیت الله باریک بین صادر کردند.

در سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی فراگیر شد، آیت الله باریک بین توسط ساواک برای مدت ۱۸ماه به سردشت کردستان تبعید شد اما با پیروزی انقلاب، بعد از حدود ۶ ماه تحمل تبعید به قزوین بازگشت.

آیت الله باریک بین در پنجم اسفند ۱۳۵۸ در انتخابات خبرگان قانون اساسی به نمایندگی مردم زنجان و قزوین انتخاب و در روند تدوین قانون اساسی قرار گرفت.

آیت الله باریک بین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقداماتی از جمله تشکیل کمیته انقلاب اسلامی، تأسیس دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگی حضرت امام(ره) در جهاد سازندگی منطقه، تشکیل بنیاد مستضعفان در شهر قزوین، تأسیس مدارس و خوابگاه‌ها برای دانشجویان را به انجام رساند.

وی در تاریخ ۱۳۶۰/۸/۴ به عنوان معتمد امام خمینی به سمت امام جمعه قزوین منصوب شد و نقش آیت الله باریک بین در دوران ۸ ساله دفاع مقدس فراموش ناشدنی است.

ایشان بلافاصله بعد از شروع جنگ از طریق سنگر نماز جمعه جوانان را برای عزیمت به جبهه بسیج می‌کردند و خود نیز پیوسته از رزمندگان در جبهه‌ها بازدید و به آنها روحیه می‌دادند.

وی دو فرزند ذکور خود را نیز به جبهه فرستاد و مرتضی فرزند ارشدش را در سال ۱۳۶۱ در عملیات بزرگ فتح المبین به عنوان شهـیدی از روحـانیت سرافـراز تقـدیم خدا و امـام شهـیدان کـرد.

یکی از اقدامات سـیاسی و اجتماعی مهـم آیت الله باریک بین که از دیرباز به دنبال تحقق آن بودند استان شدن قزوین بود که در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۳ به عنوان استان مستقل برآورده شد.

آیت الله باریک بین در سال‌های ۶۱، ۶۹ و ۸۵ در دوره‌های اول، دوم و چهارم خبرگان رهبری، نماینده مردم زنجان و قزوین در این مجلس بود اما مدتی بود که ایشان بدلیل کسالت جسمی درخواست جایگزین خود را به دفتر مقام معظم رهبری ارئه کرده بودند و در سال ۹۳ از میان افراد پیشنهادی ایشان، با حکم مقام معظم رهبری حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم عابدینی بعنوان نماینده ولی وفقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین معرفی شدند.

آیت الله باریک بین صبح امروز دوشنبه ۱۹ فروردین در سن ۸۷ سالگی به ملکوت اعلی پیوست.

همراهان و گروههای مختلف مردم از ویژگی های مرد تقوا می گویند

آیت الله باریک بین آنقدر در میان مردم کوچه و بازار شناخته شده و مورد وثوق بود که امروز با هر فردی که گفتگو می کنی از تقوا و ایمان و سعه صدر و رفتار توام با محبت و رافت این عالم بزرگوار می گوید.

آیت الله اسلامی: مجاهدت های آیت الله باریک بین ستودنی است

آیت الله علی اسلامی نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص ویژگی های نماینده سابق ولی فقیه در استان اظهارداشت: آیت‌الله باریک‌بین عالم ربانی، خدمتگزار صدیق، ابوالشهید بودند و رشادت ها و مجاهدت‌های ایشان ستودنی است.

وی بیان کرد: این عالم وارسته سوابق ده‌ها سال خدمت را در کارنامه خود دارد که همه آن را لمس کرده اند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: مرحوم آیت‌الله باریک‌بین در سنگر انقلاب و مبارزه با ستم شاهنشاهی درخشید و کاملاً برای مردم به عنوان یک الگو مطرح بود و ایشان در دوران جنگ هم علاوه بر اینکه مردم و جوانان را تشویق به جبهه و حضور در جبهه‌ها می‌کرد، فرزند دلبند خود را تقدیم انقلاب و ولایت کردند.

اسلامی با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله باریک‌بین بعد از جنگ هم در دوران‌ها و مراحل مختلف انجام وظیفه کردند، یادآور شد: ایشان گاهی در مسند کمک‌رسانی، تبلیغ، نماز جمعه و تقویت حوزه‌های علمیه سنگر به سنگر و مرحله به مرحله در خدمت انقلاب اسلامی، نظام و ولایت در زمان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بودند.

استاندار قزوین: وجود آیت الله باریک بین موجب دلگرمی مسئولان و مردم بود

فریدون همتی استاندار قزوین هم با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر معنوی استان گفت: آیت الله باریک بین مرد تقوا و اخلاق سالها از عمر پربار خود را برای اعتلای نظام اسلامی سپری کرد و مرد تقوی و اخلاق و معنویت برای همگان بود.

وی افزود: ایشان بدون شک موجب دلگرمی برای مردم و مسئولان استان بودند و با حضور ایشان انگیزه و امید برای خدمت رسانی دوچندان بود و ویژگی های اخلاقی ایشان به گونه ای بود که در هر دیداری از ایشان روحیه می گرفتیم و نبود ایشان ضایعه ای بزرگ است.

مردانی: آیت الله باریک بین نمونه عملی تقوا بود

داود مردانی که بیش از ۳۰ سال در ستاد نماز جمعه قزوین با آیت الله باریک بین ارتباط داشته است به خبرنگار مهر گفت: مهمترین ویژگی پدر معنوی استان زهد و تقوی و ساده زیستی ایشان بود.

وی افزود: آقای باریک بین خیلی ساده زیست بود و با قناعت زندگی کرد و هرگز دنبال پست و مقام نبود و هنگامی که احساس کرد نمی تواند از نظر جسمی در مسئولیت نمایندگی ولی فقیه خدمت کند بلافاصله استعفا داد تا شخص دیگری جایگزین شود و این جایگاه به هیچ عنوان تضعیف و یا دچار رکود نشود.

مردانی بیان کرد: مرحوم آیت الله باریک بین واقعا به دنیا تعلق خاطر نداشت و تا حد ممکن سعی می کرد در چارچوب قانون حرکت کند و در کارهای مسئولان دخالت نمی کرد و اگر تذکری داشت با اخلاق و در جلسات خصوصی مطرح می کرد تا مشکل برطرف شود.

وی تصریح کرد:آیت الله باریک بین نمونه بارز انسانی مومن بود که جذب حداکثری ودفع حداقلی راداشت و همه را مجذوب رفتار خود می کرد.

وحدانی: آیت الله باریک بین امام جمعه ای بدون حاشیه بود

محمد تقی وحدانی از مبارزان انقلابی استان هم با ابراز تاثر از درگذشت عالم بزرگوار آیت الله باریک بین در خصوص ویژگی های بارز این شخصیت ارزشمند به خبرنگار مهر گفت: حاج آقا کمتر در امور اجرایی کشور و استان دخالت می کردند تا قوانین اجرا شود و جایگاه معنوی خود را حفظ کرده بودند.

وی بیان کرد: یکی از ویژگی های بارز ایشان تعامل و رفتار مهربانانه با مردم بود و در همه حال سعی می کرد همراه مردم باشد و به آنها توجه داشت.

امام جمعه ای با کمترین حاشیه بود

وحدانی تصرح کرد: شاید بتوان گفت ایشان از ائمه جمعه ای بود که کمترین حاشیه را داشت و در طول دوران خدمت در مسئولیت نمایندگی ولی فقیه هیچ حاشیه ای درست نشد و این کار در شرایط سیاسی کشور کم نظیر است.

مردانی: حاج آقا مقبولیت عمومی داشت

حجت لاسلام ارباب از دیگر همراهان و رئیس دفتر آیت الله باریک بین در دوران مسئولیت نمایندگی ولی فقیه به خبرنگار مهر گفت: حاج آقا اخلاق ویژه ای داشت و به جوانان اعتماد می کرد.

وی اضافه کرد: ایشان بین همه گروهها مقبولیت داشت و کسبه و اصناف، بازاریان، دانشجویان، کارمندان، مدیران و کارگران و روحانیون ایشان را قلبا دوست داشتند.

ارباب تصریح کرد: آیت الله باریک بین پایه گذار دانشگاههای مهم استان مانند دانشگاه آزاد بودند و به دلیل ساده زیستی و توجه به خانواده شهدا و محرومان و تعامل و رفتار مناسب در همه شرایط براستی پدر معنوی استان تلقی می شدند و نبود ایشان یک ضایعه و مصیبت است.

صفت الله صالحی از نیروهای انقلابی استان هم در خصوص ایت الله باریک بین معتقد است که: شاید اولین بار برخی از دوستان دگراندیش قزوین حدود ۶ سال پیش از حضرت آیت الله باریک بین به عنوان "پدرمعنوی اصولگرایان" نامبردند و بدون اغراق باید اذعان نمود عبارت " پدر معنوی " یکی از بهترین القابی است که به ایشان نسبت داده شده که این لقب اختصاص به زمان گروه خاصی ندارد.

وی گفت: قبل از انقلاب علیرغم اینکه علمای بسیاری در شهر با مراتب علمی بالاتر حضور داشتند ولی آیت الله باریک بین ملجا و پناهگاه معنوی انقلابیون ومبارزین بودند و پس از انقلاب نیز با توجه به حضور علمای فراوان و شاخص در سال ۱۳۶۰ حضرت امام خمینی (ره) ایشان را در سن ۵۰ سالگی بعنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین منصوب فرمودند.

صالحی تصریح کرد: همگان اذعان داشتند که این اعتماد انقلابیون بی جهت نیست و زمانیکه فرزند عزیزشان «مرتضی» به افتخار شهادت نائل شد آیت الله باریک بین بعنوان پدر معنوی خاندان معزز شهدا وجانبازان وایثارگران محسوب می شدند و پس از خاتمه ۸ سال دفاع مقدس و ارتحال معمار کبیر انقلاب دست بیعت با رهبر عظیم الشان جانشین برحق آن حضرت دادند و از افرادی بودند در این انتخاب شایسته در مجلس خبرگان رهبری نقش داشتند و پس از فراز و نشیبهای انقلاب و حوادث پیش روی آن از تمامی امتحانات سربلند وسرافراز بیرون آمدند به ویژه در زندگی شخصی بارعایت زهد وتقوی و پرهیزکاری زبانزد خاص و عام شدند.

آیت الله باریک بین امروز ملکوتی شد و به دیار باقی شتافت اما آنچه آموختنی است رفتار و گفتار و تقوا و ساده زیستی این عالم بزرگوار است که امیدواریم این الگوها در جامعه ساری و جاری باشد.