روایتی پُست مدرن از قصه بُز زنگوله پا در «زیر گذر طنز»

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه برنامه «زیرگذر طنز» به قصه بُز زنگوله پا نوشته محمدعلی علومی نویسنده، پژوهشگر و طنزپرداز معاصر ایرانی می پردازد. علومی این داستان معروف را با تعبیری جالب به موضوعی اجتماعی و اخلاقی ربط داده و در قالب روایتی پُست مدرن نوشته است.

«زیر گذر طنز» برنامه ای از گروه طنز و سرگرمی رادیو صباست که با هدف معرفی آثار طنزپردازان ایران روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساعت ۱۲:۲۰ به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم مخاطبان می شود.

شنوندگان و علاقمندان به آثار طنز می توانند این برنامه را به تهیه کنندگی مهدی خانی پور، گویندگی مهرناز فقیهی و با بازی علیرضا تابان و آسیه گرجی روی موج اف ام ۵.۱۰۵ مگاهرتز از رادیو صبا دنبال کنند.