به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان جشنواره جهانی فیلم فجر اسامی هشت فیلم خارجی و چهار فیلم ایرانی بخش جنبی «مستند زیر ذره‌بین» را اعلام کردند.

«تبعید» (Exile) ساخته تین وین ناینگ از میانمار، «کنکور» (The Graduation) به کارگردانی کلر سیمون از فرانسه، «رازی در جعبه» (A Secret in the box) به کارگردانی خاویر ایسکیردو از اکوادور، «مرگ خودخواسته» (Death By Design) ساخته سو ویلیامز از آمریکا، «گربه‌ها» (Kedi) ساخته جیدا توران تولید مشترک ترکیه، آلمان و آمریکا، فیلم برزیلی «سینما نوو» (Cinema Novo) ساخته اریکا روشا از برزیل، «میفونه: آخرین سامورایی» (Mifune: The Last Samurai) به کارگردانی استیون اوکازاکی، «راه کوروساوا» (Kurosawa’s Way) ساخته کاترین کادو از فرانسه و چهار فیلم ایرانی «آهستگی» (Slowness) به کارگردانی یاسر خیر، «سفر سهراب» (Sohrab, A Journey) به کارگردانی امید عبداللهی، «همجا» (Hamja) ساخته مهدی قنواتی و «کویرس وطن کوچک من» (Kuweires My Little Homeland) به کارگردانی سعید صادقی فیلم‌هایی هستند که در این بخش به نمایش درخواهند آمد.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ۱ تا ۸ اردیبهشت (۲۱ تا ۲۸ آوریل) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.