روسیه مسئول حمله شیمیایی «خان شیخون» است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در ادعایی جدید روسیه را مسئول مرگ شهروندان سوری در اثر حمله شیمیایی هفته گذشته به منطقه خان شیخون واقع در حومه استان ادلب، اعلام کرد.

وی در مقاله ای که در روزنامه «ساندی تایمز» منتشر شد، کرملین را به برافروختن جنگ نیابتی در سوریه متهم کرد و از مسکو به دلیل حمایت از «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه، انتقاد کرد.

این در حالی است که آمریکا و متحدانش در ۶ سال گذشته، با حمایت از نیروهای مخالف دمشق به بحران سوریه و آوارگی میلیون ها نفر از مردم این کشور دامن زده اند.

گفتنی است «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس نیز بعد از اعتراض مسکو به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی «الشعیرات» سوریه، سفر خود را به روسیه لغو کرد.

تهاجم نظامی آمریکا به سوریه ۲ روز پیش در قالب حمله موشکی از عرشه ۲ ناو آمریکایی مستقر در مدیترانه انجام شد.

بهانه واشنگتن برای این جنگ افروزی، حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون عنوان شد که به سوریه نسبت داده می شود. این در حالی است که دمشق و مسکو به صراحت این اتهام را رد کرده اند.

در عین حال، ساندی تایمز از برنامه رسمی آمریکا و انگلیس برای متهم کردن روسیه به جنایت جنگی خبر می دهد.

به ادعای آمریکا و انگلیس آنچه از سوی دولت بشار اسد در این سوریه انجام می شود جنایت جنگی است و روسیه نیز در این جنایات سهیم است.

از همین رو لندن و واشنگتن درصدد هستند تا روسیه را به طور رسمی به همدستی در ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کنند.

این اقدام آمریکا و انگلیس با هدف کاهش حمایت های روسیه از دولت قانونی سوریه انجام می شود.