برنامه رسمی آمریکا و انگلیس برای متهم کردن روسیه به جنایات جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، به اعتقاد آمریکا و انگلیس آنچه از سوی دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در این کشور انجام می شود جنایت جنگی است و روسیه نیز در این جنایات سهیم است.

از همین رو لندن و واشنگتن درصدد هستند تا روسیه را به طور سمی به همدستی در ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کنند.

این اقدام آمریکا و انگلیس با هدف کاهش حمایت های روسیه از دولت قانونی سوریه انجام می شود.

به دنبال حمله موشکی روز جمعه آمریکا به سوریه، تنش ها میان روسیه و کشورهای غربی به ویژه آمریکا افزایش یافته به طوری که روسیه در ابتدا توافق همکاری هوایی خود در سوریه با آمریکا را لغو کرد و پس از آن نیز اعلام شد که وزارت دفاع روسیه همکاری با پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) را تعلیق کرده است.

روز گذشته نیز اعلام شد که روسیه یک ناو جنگی مسلح به موشک های کروز را به دریای مدیترانه و دقیقا همان نقطه ای که موشک های آمریکا به سوریه شلیک شده اند اعزام کرده است.