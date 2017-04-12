به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز در اظهاراتی به تشریح دو تئوری مربوط به حمله شیمیائی سه شنبه هفته گذشته به منطقه «خان شیخون» واقع در حومه استان ادلب در شمال غربی سوریه پرداخت.

رئیس جمهور روسیه در این باره اعلام کرد: همه می دانید که ما برای انهدام تمامی تسلیحات شیمیائی سوریه چه کار بزرگی انجام دادیم. مقامات سوری نیز تا جائیکه ما می دانیم، به همه تعهدات خود عمل کردند و این اقدامات به تأئید نهاد ویژه مرتبط که به سازمان ملل وابسته است نیز رسید.

پوتین در مصاحبه مذکور ادامه داد: اگر تردید دارید، بازرسی ها را دوباره انجام دهید. این کار با دستگاه های نوین بسیار ساده است؛ حتی ساده تر این که می توانید از پایگاه هوائی (الشعیرات) بازدید کرده و همه چیز را خود به مشاهده بنشینید.

وی درباره دو تئوری مربوط به حمله شیمیائی به منطقه «خان شیخون» تصریح کرد: اول اینکه چون تروریست ها تا کنون نیز به کرّات از سلاح های شیمیائی استفاده کرده اند؛ امکان ارتکاب مجدد نیز بسیار محتمل است. دوم اینکه، می توان این رویداد را اقدامی تحریک آمیز و گام به گام قلمداد کرد تا از این طریق بتوانند بهانه لازم را برای فشارهای مضاعف به دولت قانونی سوریه مهیا سازند.

لازم به ذکر است، آمریکا جمعه گذشته به بهانه ادعائی حملات شیمیایی سه شنبه پیشِ سوریه در منطقه «خان شیخون» واقع در حومه استان ادلب در شمال غربی سوریه، با کشتی‌ های جنگی خود در دریای مدیترانه حملات موشکی را علیه پایگاه هوائی «الشعیرات» واقع در جنوب شرقی استان حمص در سوریه به انجام رساند.

پوتین در ادامه این مصاحبه با تأکید بر تداوم رویکرد مقابله ای ناتو افزود: این سازمان علیرغم بیانیه های مختلف درباره لزوم تغییر در شرایط کنونی، اما هنوز با الگوی مقابله ای به امور خود ادامه می دهد. اگرچه بیانیه ها و اظهارات متعددی در این حوزه را می شنویم؛ اما تا کنون هیچ تغییر واقعی در این خصوص را مشاهده نکرده ایم.