به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدولی روزبهان گفت : بر اساس تصمیم شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک امسال ۲۶ هزار و ۲۴۲ ریال و درجه دو ۱۴ هزار و ۶۹۵ ریال تعیین شد که در مقایسه با پارسال هفت درصد بیشتر است.

رئیس سازمان چای کشور افزود : قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک پارسال ۲۴ هزار و ۵۲۵ ریال و درجه ۲ نیز ۱۳ هزارو ۷۳۴ ریال بود.

وی گفت : شورای اقتصاد همچنین قدر سهم کارخانه‌های چایسازی را بابت خرید برگ سبز چای با ۲ درصد افزایش به ۴۰ درصد رساند و ۶۰ درصد بقیه را به صورت یارانه دولت پرداخت می‌کند.

رییس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه چایکاران گیلانی و مازندرانی پارسال ۱۳۹ هزار تن برگ سبز چای برداشت کردند که نسبت به سال ۹۴، ۶۰ درصد بیشتر بود افزود : از این مقدار برگ سبز چای ۳۱ هزار تن چای خشک تولید شد که ۱۲ هزار تن بیشتر از سال ۹۴ بود.

روزبهان اضافه کرد : همت چایکاران در افزایش تولید باعث شد تا پارسال با کاهش ۱۲ هزار تنی واردات چای به کشور ۵۵ میلیون دلار صرفه جویی ارزی شود.