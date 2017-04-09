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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

رئیس سازمان چای اعلام کرد؛

نرخ‌های جدید خرید تضمینی چای/ افزایش ۷ درصدی قیمت خرید

نرخ‌های جدید خرید تضمینی چای/ افزایش ۷ درصدی قیمت خرید

رئیس سازمان چای کشور از افزایش هفت درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، محمدولی روزبهان گفت : بر اساس تصمیم شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک امسال ۲۶ هزار و ۲۴۲ ریال و درجه دو ۱۴ هزار و ۶۹۵ ریال تعیین شد که در مقایسه با پارسال هفت درصد بیشتر است.

رئیس سازمان چای کشور افزود : قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک پارسال ۲۴ هزار و ۵۲۵ ریال و درجه ۲ نیز ۱۳ هزارو ۷۳۴ ریال بود.

وی گفت : شورای اقتصاد همچنین قدر سهم کارخانه‌های چایسازی را بابت خرید برگ سبز چای با ۲ درصد افزایش به ۴۰ درصد رساند و ۶۰ درصد بقیه را به صورت یارانه دولت پرداخت می‌کند.

رییس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه چایکاران گیلانی و مازندرانی پارسال ۱۳۹ هزار تن برگ سبز چای برداشت کردند که نسبت به سال ۹۴، ۶۰ درصد بیشتر بود افزود : از این مقدار برگ سبز چای ۳۱ هزار تن چای خشک تولید شد که ۱۲ هزار تن بیشتر از سال ۹۴ بود.

روزبهان اضافه کرد : همت چایکاران در افزایش تولید باعث شد تا پارسال با کاهش ۱۲ هزار تنی واردات چای به کشور ۵۵ میلیون دلار صرفه جویی ارزی شود.

کد مطلب 3948533

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