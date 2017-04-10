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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

حمله انتحاری در ورودی دانشگاهی در نیجریه

حمله انتحاری در ورودی دانشگاهی در نیجریه

دو عامل انتحاری در ورودی یک دانشگاه واقع در شمال شرقی نیجریه جلیقه انفجاری خود را منفجر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو زن انتحاری در ورودی یک دانشگاه در شمال شرقی نیجریه خود را منفجر کردند؛ اما این انفجار تلفات انسانی دیگری را با خود به دنبال نداشت.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، عوامل انتحاری جلیقه انفجاری خود را در نزدیکی محوطه دانشگاه «مایدوگوری» حدود ساعت ۴ صبح به وقت محلی منفجر کردند.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره جزئیات این حادثه منتشر نشده است.

لازم به ذکر است، دو روز پیش نیز پس از اینکه دو زن انتحاری در مایدوگوری مرکز ایالت بورنو واقع در شمال شرقی نیجریه کمربند انفجاری خود را بیرون از یک مسجد منفجر کردند؛ دست کم ۲ نفر کشته شدند.

بر اساس اعلام «ویکتور ایسوکو» (Victor Isuku) سخنگوی پلیس ایالت بورنو، ۵ نفر نیز در این حادثه مجروح شدند.

گفتنی است، مایدوگوری مرکز ایالت بورنو، مقر گروه تروریستی بوکوحرام است.

کد مطلب 3949943

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