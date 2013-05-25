بزرگترین عملیات ارتش نیجریه علیه افراطیون بوکو حرام  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبکا فایل، سرتیپ "کریس اولوکولاده" در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که ارتش نیجریه شماری از اردوگاههای مجهز گروه "بوکو حرام" در شمال شرق این کشور را که برای هماهنگی عملیات تروریستی و حملات علیه مردم مورد استفاده قرار می گرفت، تخریب کرد.

این بزرگترین عملیات ارتش نیجریه علیه تروریست ها بود و پس از اعلام حالت فوق العاده در سه ایالت شمال شرقی توسط رئیس جمهوری و دادن دستور تقویت امنیت و کنترل در این بخش ها انجام شد.

به نوشته دبکا فایل، از زمان آغاز عملیات گروه بوکو حرم در سال 2009 که با هدف سقوط دولت نیجریه با حمایت القاعده صورت می گیرد، بیش از دو هزار نفر کشته شدند.