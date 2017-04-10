یک هوادار پرسپولیس غش کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الریان قطر در هفته چهارم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در پایان این دیدار یکی از هواداران پرسپولیس روی سکوها غش کرد و از حال رفت. درحالی که سایر هواداران تلاش می کردند او را به پایین منتقل کنند تا مورد مداوا قرار بگیرد ماموران نیروی انتظامی این اجازه را نمی دادند که همین امر باعث درگیری هایی شد و در نهایت این هوادار به کنار زمین منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت.