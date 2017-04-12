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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

دزدی اطلاعات بانکی مشتریان با حفره امنیتی در مایکروسافت ورد

دزدی اطلاعات بانکی مشتریان با حفره امنیتی در مایکروسافت ورد

طبق تحقیقات یک شرکت امنیت سایبری ایمیل های فیشینگی که از سازمان های مالی معتبر ارسال شده اند حاوی نرم افزاری مخفی هستند که از  مایکروسافت ورد برای دسترسی به اطلاعات فرد استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، درهمین راستا  شرکت امنیت سایبری Proofprint  درباره احتمال سوء استفاده هکرها از حفره امنیتی در مایکروسافت ورد هشدار داد.  

طبق تحقیقات این شرکت ایمیل های فیشینگ که به نظر می رسد از سازمان های مالی معتبر ارسال شده اند حاوی نرم افزاری مخفی هستند که از یک حفره امنیتی در مایکروسافت ورد برای دسترسی به اطلاعات فرد استفاده می کنند

برهمین اساس ممکن است برخی فایل هایی که با  نرم افزار ورد باز می شوند، کاربران را فریب دهند تا کدی را دانلود کنند. مجرمان سایبری با استفاده از این کد رایانه افراد را آلود می کنند و اطلاعات بانکی او را سرقت می کنند.

به گفته این شرکت امنیتی این بدافزار Dridex نام گرفته است. قبلا از دریدکس برای سرقت پسورد های بانکداری آنلاین کاربران در سراسر جهان استفاده می شد.

در دوره شیوع این ویروس(۲۰۱۵ میلادی) بخش اعظم رایانه های مبتلا به این بدافزار در آمریکا قرار داشتند. پس از آمریکا بیشترین  تعداد دستگاه های مبتلا به  این ویروس در  ژاپن، آلمان، انگلیس، کانادا و استرالیا قرار داشتند.

حملات ایمیلی اخیر در استرالیا آغاز شده اما کارشناسان هشدار می دهند که احتمالا این بدافزار به سرعت در سراسر جهان منتشر شود.

کد مطلب 3950629

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