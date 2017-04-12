به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم «وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان ابتدایی» که صبح چهارشنبه در مدرسه امام مهدی(عج) منطقه ۱۱ برگزار شد، افزود: امروز شاهد آغاز دومین مرحله طرح «پیشگیری از پوسیدگی دندان» برای هفت میلیون دانش‌آموز هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ هزار خدمت دندانپزشکی در ۶۰ هزار دبستان در روستاها و شهرها انجام شده است.

وزیر بهداشت افزود: طرح «پیشگیری از پوسیدگی دندان» در مقطع دبیرستان نیز از امسال آغاز می‌شود و امیدواریم تعداد دندان‌های پوسیده ایرانیان به حداقل برسد.

هاشمی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید توانسته‌ایم خدمات دندانپزشکی را در بخش دولتی گسترش دهیم و سهم خدمات را از ۵ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌ایم.

وی با بیان اینکه سن ۶ تا ۱۲ سال برای دندان‌ها حساس است، گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها انجام گیرد.

وزیر بهداشت اظهار کرد: برای نوجوانان زیر ۱۵ سال برخی خدمات اعم از پر کردن، کشیدن و کارهای تخصصی در مراکز دولتی به صورت رایگان انجام می‌گیرد.

هاشمی یادآور شد: دندان‌های خراب در دهان ایرانیان بسیار بیشتر از افرادی که در کشورهای پیشرفته زندگی می‌کنند، است؛ تقریباً آنان در سن ۳۵ سالگی زیر ۵ عدد دندان کشیده یا پر شده دارند اما برای ما بیش از ۱۳ دندان است.

وی تأکید کرد: در بسیاری از کشورها مردم دندان خراب ندارند چرا که آموزش صحیح داده شده است؛ یعنی از سن ۶ سالگی که دندان‌های شیری می‌افتد، آموزش صحیح مراقبت از دندان را می‌دانند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مسواک زدن باعث می‌شود که حداقل از ۴۵ درصد از پوسیدگی دندان پیشگیری شود.