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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۴۵

وزیر بهداشت خبر داد؛

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال

وزیر بهداشت، گفت: برای نوجوانان زیر ۱۵ سال برخی خدمات دندانپزشکی مانند پر کردن و کشیدن دندان به صورت رایگان و توسط یونیت‌های دندانپزشکی سیار در مدارس انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم «وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان ابتدایی» که صبح چهارشنبه در مدرسه امام مهدی(عج) منطقه ۱۱ برگزار شد، افزود: امروز شاهد آغاز دومین مرحله طرح «پیشگیری از پوسیدگی دندان» برای هفت میلیون دانش‌آموز هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۶ هزار خدمت دندانپزشکی در ۶۰ هزار دبستان در روستاها و شهرها انجام شده است.

وزیر بهداشت افزود: طرح «پیشگیری از پوسیدگی دندان» در مقطع دبیرستان نیز از امسال آغاز می‌شود و امیدواریم تعداد دندان‌های پوسیده ایرانیان به حداقل برسد.

هاشمی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید توانسته‌ایم خدمات دندانپزشکی را در بخش دولتی گسترش دهیم و سهم خدمات را از ۵ درصد به ۱۳ درصد افزایش داده‌ایم.

وی با بیان اینکه سن ۶ تا ۱۲ سال برای دندان‌ها حساس است، گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها انجام گیرد.

وزیر بهداشت اظهار کرد: برای نوجوانان زیر ۱۵ سال برخی خدمات اعم از پر کردن، کشیدن و کارهای تخصصی در مراکز دولتی به صورت رایگان انجام می‌گیرد.

هاشمی یادآور شد: دندان‌های خراب در دهان ایرانیان بسیار بیشتر از افرادی که در کشورهای پیشرفته زندگی می‌کنند، است؛ تقریباً آنان در سن ۳۵ سالگی زیر ۵ عدد دندان کشیده یا پر شده دارند اما برای ما بیش از ۱۳ دندان است.

وی تأکید کرد: در بسیاری از کشورها مردم دندان خراب ندارند چرا که آموزش صحیح داده شده است؛ یعنی از سن ۶ سالگی که دندان‌های شیری می‌افتد، آموزش صحیح مراقبت از دندان را می‌دانند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مسواک زدن باعث می‌شود که حداقل از ۴۵ درصد از پوسیدگی دندان پیشگیری شود.

کد مطلب 3950644

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    نظرات

    • معصومه IR ۱۷:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
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      ای کاش گذشته ایران که مسواک کمتر زده میشد را با الان ایران مقایسه کنید عیب کار از جای دیگس نه مسواک

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