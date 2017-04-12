به گزارش خبرنگار مهر، «جشنواره تلویزیونی مستند» جشنواره‌ای است که قرار است هر فصل از سال با هدف تعامل بیشتر با مخاطبان از تلویزیون پخش شود و استعدادهای عرصه مستندسازی را شناسایی کند. نخستین فصل این جشنواره که به همت شبکه مستند برگزار می‌شود امروز ۲۳ فروردین آغاز می‌شود و مردم و کارشناسان برگزیدگانش را مشخص می‌کنند.

چند روزی است که ضبط بخش‌های مربوط به مستندسازان شروع شده و عطا پناهی تهیه‌کننده برنامه «جشنواره تلویزیونی مستند» و همکارانش بنا دارند که علاوه بر پخش مستندهای رسیده، بیننده‌های شبکه مستند را با نگاه و آثار مستندسازان حاضر در این جشنواره آشنا کنند. برنامه «جشنواره تلویزیونی مستند» قرار است، روزهای زوج از ساعت ۲۰ تا ۲۱ از شبکه مستند پخش شود.

نخستین «جشنواره تلویزیونی مستند» از امشب ساعت ۲۰ آغاز می‌شود عطا پناهی درباره شروع برنامه «جشنواره تلویزیونی مستند» اظهار کرد: این جشنواره که به صورت تلویزیونی برگزار می شود همه رویدادهایش از رقابت آثار گرفته تا اختتامیه در رسانه ملی انجام می‌شود، بنابراین در تدارک برنامه‌ای هستیم که قرار است در ساعت مشخص به صورت یک روز در میان در قالب برنامه «جشنواره تلویزیونی مستند» روی آنتن برود و آثار منتخب را به نمایش بگذارد.

این تهیه کننده افزود: «جشنوار تلویزیونی مستند» از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و به بیننده کمک می کند علاوه بر تماشای اثر، با کارگردانش هم آشنا شوند.

به گفته پناهی، در این برنامه کارگردان اثر را از نگاه آثارش شناخته می شود و گفتگویی با خودش پخش و اثرش هم به نمایش گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: ضبط آیتم‌های مربوط به مستندسازان شروع شده و ما هر روز در استودیو برنامه میزبان کارگردان‌هایی هستیم که قرار است با آن‌ها درباره مستندشان گپ بزنیم، سعی کردیم این گفتگوها ساده، صمیمی و متفاوت از قالب‌هایی باشد که تا امروز دیدیم و بتواند به مخاطبان کمک کند تا انتخاب بهتری داشته باشند.

پناهی عنوان کرد: این برنامه در ۳۲ قسمت پخش می‌شود و ما در هر قسمت متناسب با زمانی که پخش شبکه در اختیار می‌گذارد از یک تا چند فیلم مستند را تماشا خواهیم کرد، درست مثل جشنواره‌هایی که خارج از تلویزیون برگزار می‌شود.

تهیه‌کننده برنامه جشنواره مستند تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران اکنون پیش تولید مراسم اختتامیه جشنواره و حتی پیش تولید فصل دو را که در تابستان برگزار می شود شروع کرده ایم.

به گفته وی، «جشنواره تلویزیونی مستند» با حمایت شبکه مستند در حال تولید است و فائزه یارمحمدی کارگردان، بهنام خراسانی تصویربردار، علی عدالت دوست صدابردار و یاسمین برزگری دستیار و برنامه ریز همکاران این برنامه تلویزیونی هستند.

«جشنواره تلویزیونی مستند» محملی برای دیده شدن جوانان مستعد و به ویژه هنرمندان شهرستانی است فائزه یارمحمدی کارگردان برنامه «جشنواره تلویزیونی مستند» نیز درباره این جشنواره اظهار کرد: این جشنواره محملی برای دیده شدن جوانان مستعد و به ویژه هنرمندان شهرستانی است، گروهی که در سخت‌ترین شرایط بدون حمایت‌های مادی و معنوی فعالیت دارند و حالا فرصتی برای آن‌ها به وجود آمده که اثرشان از تلویزیون پخش شده و داوری شود.

این کارگردان افزود: ما در استودیو برنامه میزبان گروهی از کارگردانان هستیم که کارشان برای پخش در نظر گرفته شده و قرار است از مردم رای بگیرند.

وی گفت: در این برنامه با هنرمندان درباره اثر و خاطراتشان گپ می زنیم، این گفتگوها بسیار جالب است و بارها ما را تحت تاثیر قرار داده است.

یارمحمدی درباره کارگردانی برنامه «جشنواره تلویزیونی مستند» نیز تصریح کرد: کار کارگردانی همانطور که از اسمش پیداست گرداندن کار است، خوشبختانه در این پروژه همه همکارانم در کار خود بهترین هستند و شک ندارم که نتیجه مطلوبی از این همکاری خواهیم گرفت.

وی در پایان یادآور شد: در شهرستان ها مستندسازان دچار مشکل هستند و با سختی بسیار زیاد کار می‌کنند و حال این جشنواره فرصتی است که بتوانند راحت حرفشان را بزنند و فضایی برای عرضه تولیداتشان داشته باشند. ان شاءالله تلاش‌های انجام شده مفید باشد و اتفاق‌های خوبی برای همه مستندسازان بیفتد.