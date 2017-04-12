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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

سریال‌های جدید در راه است

۱۰ قسمت از «پاهای بی‌قرار» نوشته شد/ پرداختن به مفاسد اقتصادی

۱۰ قسمت از «پاهای بی‌قرار» نوشته شد/ پرداختن به مفاسد اقتصادی

سریال «پاهای بی قرار» برای تولید در شبکه پنج در حال نگارش است.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «پاهای بی قرار» به تهیه کنندگی ایرج محمدی برای ساخت در سال جاری در شبکه پنج به تصویب رسیده است.

نویسندگی این سریال را بابک کایدان و محمد نژادیان بر عهده دارند که هم اکنون در مرحله نگارش است و ۱۰ قسمت از آن نوشته شده است. این سریال مجموعه ای خانوادگی و اجتماعی است که در آن به مفاسد اقتصادی نیز پرداخته می شود.

همچنین احتمال دارد منوچهر هادی که این روزها درگیر پروژه «عاشقانه» در شبکه نمایش خانگی است کارگردانی این سریال را بر عهده بگیرد.

ایرج محمدی نیز هم اکنون تهیه کنندگی سریال «آرمان ۲» را بر عهده دارد.

کد مطلب 3950859

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