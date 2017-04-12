تودیع و معارفه رئیس بهزیستی قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تودیع و معارفه رئیس بهزیستی قروه با حضور مسئولان استانی و نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم «سارا عبدی» به عنوان رئیس جدید بهزیستی شهرستان قروه معرفی و از خدمات «حسین رسولی» که به سمت مدیر کل حراست اداره کل بهزیستی استان انتخاب گردید، تجلیل شد.

در ابتدای این مراسم فرماندار قروه با بیان اینکه مسئولیت فرصتی است برای خدمت کردن به مردم، اظهار داشت: نگاه کردن به خدمت از دید مسئولان در نظام بسیار مورد اهمیت بوده و هست و این مهم در هر ارگانی دارای حساسیت خاص خود می باشد.

به گفته پرویز کولانی مسئولیت در اداره بهزیستی باتوجه به جامعه هدفی که دارد حساس تر بوده چرا که در این ارتباط هم خدا و هم وجدان نقش داشته و بیشتر در ذره بین قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه نگاه واقعی در دولت تدبیر و امید به سازمان بهزیستی کارشناسی بوده و توجه ویژه تری به جامعه هدف این سازمان دارد، افزود: برای موفقیت بیشتر در جامعه باید نگاه مسئولانه داشت و تمامی دانش علمی و تخصصی خود را در راستای خدمت به مردم به کار گرفت.

کولانی در ادامه یکی از دغدغه های اصلی در شهرستان را بالا بودن آمار معلولیت ها دانست و خواستار همفکری و توجه لازم به این مسئله شد.