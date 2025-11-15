سرپرست جدید اداره بهزیستی بندرعباس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور سامیه جهانشاهی رئیس سازمان بهزیستی استان هرمزگان با قدردانی از زحمات هادی مرادی رئیس پیشین اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس، محمد امین مریدی را به سمت سرپرست این اداره منصوب کرد.
در بخشی از حکم انتصاب مریدی بر استفاده از تمامی توان و تجارب وی برای ارتقای شاخصهای خدماترسانی به مددجویان و اقشار نیازمند تأکید شده است.
مریدی که پیش از این در بدنه بهزیستی استان فعالیتهای مؤثری داشته این انتصاب را فرصتی برای خدمترسانی بیشتر دانسته و بر لزوم تعامل با تمامی ذینفعان برای پیشبرد اهداف این نهاد حمایتی تأکید کرد.
گفتنی است، شهرستان بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان یکی از مهمترین حوزههای خدمترسانی بهزیستی در جنوب کشور به شمار میرود.
نظر شما