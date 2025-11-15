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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

سرپرست جدید اداره بهزیستی بندرعباس منصوب شد

سرپرست جدید اداره بهزیستی بندرعباس منصوب شد

بندرعباس - با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی استان هرمزگان، سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس معرفی گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور سامیه جهانشاهی رئیس سازمان بهزیستی استان هرمزگان با قدردانی از زحمات هادی مرادی رئیس پیشین اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس، محمد امین مریدی را به سمت سرپرست این اداره منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب مریدی بر استفاده از تمامی توان و تجارب وی برای ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی به مددجویان و اقشار نیازمند تأکید شده است.

مریدی که پیش از این در بدنه بهزیستی استان فعالیت‌های مؤثری داشته این انتصاب را فرصتی برای خدمت‌رسانی بیشتر دانسته و بر لزوم تعامل با تمامی ذینفعان برای پیشبرد اهداف این نهاد حمایتی تأکید کرد.

گفتنی است، شهرستان بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های خدمت‌رسانی بهزیستی در جنوب کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 6656674

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 0
      پاسخ
      تبریک به مدیر جدید
    • IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      3 0
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      مبارکش باشد
    • US ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      آرزوی موفقیت خدمت ایشان ...
    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      0 0
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      مدیر قبلی کجا رفت

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