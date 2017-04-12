به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ژاپن تصمیم به اعزام ناو شکن های خود به اقیانوس آرام خبر داد. این ناو شکن ها قصد پیوستن به ناو گروه اعزامی از آمریکا به این منطقه را دارند.

آمریکا روز دوشنبه از اعزام ناو گروه «کارل وینسون» به اقیانوس آرام در راستای تنش های ایجاد شده با کره شمالی خبر داده بود.

در پی این اقدام آمریکا روز گذشته رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

این وضعیت در حالی است که «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین، در گفتگوی تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود، خواستار حل مناقشه کره شمالی از طریق مسالمت آمیز شده است.

اقدام جنون آمیز در حمله موشکی به سوریه و شدت گرفتن جنگ لفظی میان آمریکا و کره شمالی و همچنین اقدام واشنگتن در اعزام یک ناو گروه به اقیانوس آرام سبب شدت گرفتن شایعه حمله آمریکا به کره شمالی شده است.