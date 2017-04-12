  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

پیچیده شدن بحران در شبه جزیره کره؛

ناوشکن‌های ژاپنی به ناوهای آمریکایی ملحق می‌شوند

ناوشکن‌های ژاپنی به ناوهای آمریکایی ملحق می‌شوند

در ادامه تنش های بوجود آمده در شبه جزیره کره، ژاپن از تصمیم خود برای اعزام ناو شکن و پیوستن آنها به ناو گروه اعزامی از آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ژاپن تصمیم به اعزام ناو شکن های خود به اقیانوس آرام خبر داد. این ناو شکن ها قصد پیوستن به ناو گروه اعزامی از آمریکا به این منطقه را دارند.

آمریکا روز دوشنبه از اعزام ناو گروه «کارل وینسون» به اقیانوس آرام در راستای تنش های ایجاد شده با کره شمالی خبر داده بود.

در پی این اقدام آمریکا روز گذشته رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

این وضعیت در حالی است که «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین، در گفتگوی تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود، خواستار حل مناقشه کره شمالی از طریق مسالمت آمیز شده است.

اقدام جنون آمیز در حمله موشکی به سوریه و شدت گرفتن جنگ لفظی میان آمریکا و کره شمالی و همچنین اقدام واشنگتن در اعزام یک ناو گروه به اقیانوس آرام سبب شدت گرفتن شایعه حمله آمریکا به کره شمالی شده است.

کد مطلب 3950930
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها