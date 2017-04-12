۲ جایزه از جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» ایتالیا به «A۱۵۷» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «A۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی پور و از تولیدات «مرکز مستند سوره» وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری جایزه «ساینز اوارد» و جایزه اصلی بخش مستند جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» ایتالیا را دریافت کرد.

فیلم مستند «A۱۵۷» در سلسله‌ جشنواره‌های بین المللی «سینیه دو نویی» که پیشتر در آلمان و فرانسه جوایزی را به‌ خود اختصاص داده بود، این‌ بار در ایتالیا نیز توانست ۲ جایزه را از آن خود کند. هیأت داوران دانشجویی جایزه «ساینز اوارد» بخش مستند را به ‌خاطر بیان شگفت‌انگیز یک واقعیت دردناک به این فیلم اختصاص داد.

همچنین هیأت داوران جشنواره، جایزه‌ی اصلی بخش مستند را به ‌این فیلم اعطا کرد.

مستند «A۱۵۷» تاکنون جوایز بسیاری را در داخل کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت و سینما حقیقت کسب نموده و پیش از این جایزه اصلی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «Zeichen der Nach» آلمان، جایزه فیلم منتخب از نگاه تماشاگران جشنواره «Chambéry» فرانسه، جایزه بهترین مستند جشنواره «واچ داکز» لهستان و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» فرانسه را نیز از آن خود کرده است.

این فیلم مستند روایتی است از سرگذشت تلخ ۳ دختر کرد سوری که مورد تجاوز داعش قرار گرفته‌اند و در شرایطی تکان دهنده زندگی می‌کنند.

جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» (Signes de Nuit) روزهای ۱۶ و ۱۷ فروردین ماه در شهر اربینوی ایتالیا برگزار شد.