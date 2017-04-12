اقتصاد مقاومتی برای کشور، یک الزام و یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش که با حضور حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی‌ایران، استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد، وزیر دفاع، در خصوص موضوع «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» سخنرانی کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا اقتصاد مقاومتی را باید به عنوان یک نظام و سیستم اقتصادی در نظر گرفت ‌یا مجموعه‌ای از خطوط راهنما برای ترسیم نظام اقتصادی، گفت: باید به اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های آن به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی بومی نگاه کرده و تلاش کرد تا این اقتصاد را در راستای دو محور عدالت‌محوری و مردم‌پایه شدن اقتصاد هدایت کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی‌ایران با تأکید بر این که مردم و بنگاه‌های اقتصادی موتورهای محرک اقتصاد کشور هستند، ادامه داد: نقش مردم باید در عرصه تولید، اشتغال و توسعه کشور نقشی واقعی باشد؛ از این‌رو می‌بایست شرایطی مهیا کرد تا در آن همگان بتوانند در عرصه اقتصادی کشور فعالیت مؤثر داشته‌باشند و نظام سیاسی نیز باید پشتیبان آن‌ها باشد.

وی اقتصاد مقاومتی را برای کشور یک الزام و ضرورت دانست و در این خصوص بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یک نیاز قطعی است نه برای زمان حال، بلکه پاسخی برای اداره اقتصاد کشور در طول زمان حال و آینده است.

دهقان با بیان اینکه ما در همین دوران بعد از پیروزی و استقرار نظام جمهوری‌اسلامی ایران عملا دیدگاه‌های مختلف اقتصادی با رویکردهای مختلف را به نوعی به صورت کامل و ناقص به اجرا گذاشتیم و عمل کردیم افزود: همیشه این را به‌عنوان یک اصل می‌پذیریم که وضع موجود ما نتیجه مجموعه تصمیمات، اقدامات و برنامه‌هایی است که ما در گذشته آنها را به اجرا گذاشته‌ایم؛ اگر این چنین نبود وضع موجود اصلا معنی نداشت. دهقان افزود: ما همیشه این اصل بعدی را نیز می‌پذیریم که وضع موجود نقطه عزیمتی است برای حرکت به سمت وضعیت مطلوبی که ما به دنبال آن هستیم.

وی دو مشکل اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی را بحث «اشتغال و تولید» دانست و در این باره اذعان کرد: نبود اشتغال، یکی از دلایل اصلی است که جوانان ما را وادار می‌کند در حوزه‌ها و مقاطع مختلف به ادامه تحصیل بپردازند؛ زیرا بعد از اتمام تحصیل جایی برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی‌ایران همچنین تصریح کرد: وجود فارغ‌التحصیلان بیکار ظرفیت‌های موجود را مستهلک کرده و مشکلات اجتماعی- اقتصادی را نه تنها برای آن‌ها بلکه برای جامعه ایجاد می‌کند.

به گفته وی، دولت و ملت باید با اهتمام به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام‌های جدی و فعالی در راستای اشتغال جوانان و تولید هر چه بیشتر بردارند زیرا که جوانان ما سرمایه‌های عظیمی هستند که همت‌های بالایی دارند؛ از این رو باید در این راستا راه را برایشان هموار کنیم.

دهقان، همچنین دو کلید واژه درون‌زا و برون‌گرا بودن را لازمه ایجاد تعامل با کشورهای دیگر دانست و در این خصوص خاطرنشان کرد: ما باید از طریق درون‌زایی، داشته‌های ملی و منابع‌مان‌ را در جهت توسعه، بسط قدرت و فعال شدن برای تولید ثروت، رفاه و امنیت کشور صرف کنیم؛ ‌ زیرا در این صورت است که می‌توانیم با دنیا وارد تعامل شویم و برایمان برون‌گرایی صادرات و واردات معنادار می‌شود.

وی بیشترین قسمت‌ تأثیر جهانی شدن را در حوزه اقتصاد مشهود دانست و افزود: ما اگر به دنبال تعامل و مبادله و نقش‌آفرینی هستیم باید دارای قدرتی باشیم که دیگران ما را پذیرا باشند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی‌ایران با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند بگوید فقط وارد کننده و یا صادر کننده هستم، افزود: درون‌زا و برون گرا بودن به این معناست که پایه های فرهنگی و اقتصادی را بگونه‌ای ترسیم کنیم که دیگران بر روی آن حساب باز کنند.

وی ادامه داد: در این دنیای پر آشوب و متناقض نمی‌توان ادعا کرد که همچون کوه استوار هستیم و هیچ موج و طوفانی نمی‌تواند ما را تکان دهد؛ بلکه امروز در سطح جهانی، بی‌ثباتی و ناامنی مشخصه اصلی همه جوامع تلقی می‌شود و منطقه ما نیز در وضعیت گذار قرار دارد. از این‌رو باید بتوانیم این فضای پیچیده را به‌صورت صحیح مشاهده و مدیریت کنیم.

سردار دهقان در ادامه اظهار کرد: آخرین موضوعی که دنیای استکبار بر روی آن متمرکز هست و آن را رها نخواهد کرد، جنگ اقتصادی است و به هر بهانه‌ای از این طریق به دنبال ضربه‌زدن به نظام ما هستند و اینجاست که اقتصاد مقاومتی ایفای نقش خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد: در بحث راهبرد و استراتژی باید به دو مفهوم اصلی تمرکز و تمایز توجه ویژه کرد. تمرکز به این معنا که باید بر روی الویت‌ها با تمام قوا متمرکز شد و چشم از هدف برنداشت و تمایز بدان معناست که تقلید در کار نباشد و هر کسی ارزشی متفاوت از دیگری خلق کند. از این‌رو باید در عرصه اقتصادی از مدگرایی فاصله گرفت.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی‌ایران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اهداف بلند و پیشرفت و توسعه همه‌جانبه باید به صورت متمرکز عمل کرد، گفت: باید با چشمی باز وارد عرصه کسب و کار شد و ببینیم که چه می‌خواهیم و برای چه می‌خواهیم که این مهم در نهایت موجب موفقیت خواهد شد.