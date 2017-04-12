اشک کشاورزان منوجانی بر مزارع پیاز/افت قیمت محصول و عرضه بی رویه

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: جنوب کرمان به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور شناخته می شود و با آغاز گرم شدن هوا در این مناطق روند برداشت محصولات کشاورزی نیز آغاز شده است، هم اکنون کار برداشت گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز در این مزارع شروع شده و به ترتیب نوبت برداشت سایر محصولات نیز می رسد.

در حالیکه مهمترین قابلیت اقتصادی جنوب کرمان کشاورزی است اما نگرانی مردم نیز دقیقا در همین زمینه متمرکز شده است

در حالیکه مهمترین قابلیت اقتصادی جنوب کرمان کشاورزی است اما نگرانی مردم نیز دقیقا در همین زمینه متمرکز شده است و هر سال با برداشت محصول مختلف به دلیل عرضه ناگهانی یک محصول در استانهای مختلف به بازار مصرف تعادل عرضه و تقاضا به هم می خورد و گاه قیمت محصول به حدی می رسد که دیگر برای کشاورز برداشت محصول نیز صرفه اقتصادی ندارد.

هم اکنون کار برداشت پیاز در جنوب کرمان آغاز شده است و به دلیل کشت بی رویه محصول در بازار کشاورزان با افت شدید قیمت مواجه شده اند بطوریکه هم اکنون قیمت پیاز در مزارع به محدوده ۳۰۰ تومان رسیده است و پیش بینی می شود روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.

محمد اسلامی یکی از کشاورزان جنوب کرمان است که در تماس با خبرگزاری مهر خواستار پیگیری مسئولان برای خرید توافقی این محصول از کشاورزان شد.

کشاورزان الگوی کشت را رعایت نکرده اند

وی افزود: متاسفانه در سال جاری شاهد کشت بسیار وسیع پیاز در مزارع هستیم و همین مساله موجب شده به دلیل وجود میزان قابل توجهی محصول در بازار کشش بازار برای خرید از بین برود.

اسلامی افزود: هزینه کشاورز برای تامین محصول از ۳۰۰ تومان بیشتر است اما قیمت کنونی پیاز در بازار در همین محدوده است در صورتیکه در ابتدای برداشت محصول، قیمت قابل قبول بود اما به مرور زمان و افزایش زمین های در حال برداشت شاهد افت بیشتر قیمت هستیم.

وی ادامه داد: در صورت ادامه این اوضاع دیگر برداشت محصول برای ما صرفه اقتصادی نخواهد داشت و مجبوریم زمین ها را با محصول شخم بزنیم چون قیمت کارگر برای برداشت بیشتر از نرخ نهایی محصول است.

وی افزود: بسیاری از کشاورزان زمینها را اجاره کرده اند و یا با دریافت وام اقدام به کشت کرده اند و حالا نمی دانند هزینه های کشت را باید چگونه تامین کنند.

محمد زراع نیز در گفتگو با مهر می گوید: سال قبل پس از سال ها ضرر کشاورزان سود مناسبی را از محصول کسب کردند به همین دلیل در سال جاری اکثر کشاورزان با تصور اینکه همان وضعیت در بازار ایجاد می شود زمینهای بیشتری را به کشت پیاز اختصاص دادند و حالا همه پیازها روی دست کشاورزان مانده است.

سال قبل پس از سال ها ضرر کشاورزان سود مناسبی را از محصول کسب کردند به همین دلیل در سال جاری اکثر کشاورزان با تصور اینکه همان وضعیت در بازار ایجاد می شود زمینهای بیشتری را به کشت پیاز اختصاص دادند

وی گفت: به زودی کشت پیاز در هرمزگان، بوشهر و فارس هم شروع می شود و اوضاع بدتر می شود.

محمد کمالی دیگر کشاورزان جنوب کرمان است و می گوید: پس از پیاز حالا نوبت برداشت گوجه است و احتمالا مجدد با همین مشکل افت قیمت مواجه می شویم.

کمالی خواستار چاره اندیشی مسئولان و بازاریابی محصول موجود در بازار جنوب کرمان قبل از ورود به مرحله بحرانی افت قیمت شد و ادامه داد: متاسفانه کشاورزان به اخطار جهاد کشاورزی در خصوص رعایت الگوی مصرف دقت نکرده اند و به نظر می رسد باید برنامه ریزی مدونی انجام شود و جهاد کشاورزی نقشه کشت محصول را در جنوب کرمان تدوین کند و هر کشاورز بداند در هر فصل باید چه محصول و به چه میزان تولید کند که در کنار کنترل بازار نیاز مصرف کننده هم تامین شود.

باز هم دلال بازی در بازار محصولات کشاورزی

وی گفت: دلال بازی یکی از بزرگترین مشکلات ماست که هر سال تکرار می شود هر چند عرضه زیاد شده اما همین پیاز در بازار اصفهان، تبریز، تهران و مشهد با قیمت نزدیک به هزار تومان فروش می رود.

وی ادامه داد: به سادگی می توان با استفاده از شرکتهای تعاونی تولید محصولات کشاورزی و حمایت مسئولان دلال ها را حذف کرد.

قبلا هشدار داده بودیم

رئیس جهاد کشاورزی منوجان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: ما به کشاورزان در خصوص رعایت الگوی کشت هشدار لازم را داده بودیم.

ماندگاری افزود: رعایت الگوی کشت یکی از ضروریاتی است که باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد و اگر به یکباره حجم قابل توجهی از مزارع زیر کشت یک محصول برود کاملا قابل پیش بینی است که قیمت افت می کند.

کشاورزان می توانستند کلزا بکارند

وی گفت: اطلاع رسانی از قبل انجام شده بود از سوی دیگر به کشاورزان توصیه شده است کشتهای جایگزینی که دارای کشش در بازار هستند تولید شود که می توان به کلزا در این خصوص اشاره کرد که سیاست های حمایتی را هم به همراه دارند.

وی خواستار همراهی و همکاری کشاورزان شد و گفت: طبیعی است که در صورت بی توجهی به الگوی کشت و تولید فراوان محصول قیمت در اوج برداشت افت کند.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز در خصوص کشت پیاز اظهارداشت: دو هزار و ۶۰۰ هکتار زمین زیرکشت محصول پیاز رفته است و کار برداشت از ماهها قبل آغاز شده است.

سیدیعقوب موسوی از تولید ۱۳۰ هزار تن پیاز در این مزارع خبر داد و گفت: ما برای تعادل در بازار تقویم زراعی تدوین کرده ایم و باید برداشت طبق این تقویم انجام شود.

وی جنوب کرمان را قطب تولید انواع محصولات کشاورزی دانست و گفت: این پتانسیل باید با علم روز دنیا همراه شود و در کنار تولید باید به این مساله توجه شود که نیاز بازار چه حد است و بازاریابی نیز انجام شود.

وی بر رعایت الگوی کشت تاکید کرد و افزود: نباید نهادهای تولید به محصولاتی تعلق گیرد که خارج از الگوی کشت هستند و کشاورز باید با توجه به توصیه های کارشناسان نوع و میزان تولید را تنظیم کند تا شاهد افت قیمت محصول نباشیم.

موسوی از تلاش های صورت گرفته برای صادرات برون مرزی محصولات اشاره کرد و افزود: بخشی از محصول جنوب کرمان به بازارهای خارجی صادر می شود و باید تولید صادرات محور و مبتنی بر نیاز بازار در دستور کار قرار گیرد.