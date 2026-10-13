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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

کشت پاییزه پیاز در هرمزگان آغاز شد

کشت پاییزه پیاز در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس-مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: کشاورزان هرمزگانی کشت پاییزه پیاز را در هشت هزار و ۹۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا امیری زاده اظهار کرد: کشاورزان هرمزگانی کشت پاییزه پیاز را در هشت هزار و ۹۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان آغاز کردند و پیش بینی می شود حدود ۴۵۰ هزار تن محصول پیاز از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شود که در مقایسه با پارسال تفاوتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تولید پیاز در هرمزگان ۹ برابر نیاز استان است، افزود: محصول برداشت شده به سراسر کشور و افغانستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم فرستاده می‌شود و کشت پیاز تا آذرماه ادامه دارد.

امیری زاده گفت: کشاورزان برای کشت از ارقام پرمحصول و بازارپسند تاکی، ریو براوو، اسکوره و نیکرسون استفاده می‌کنند که بعلت سازگاری با شرایط اقلیمی گرم و مرطوب استان و مقاومت در برابر آفات، از محبوبیت بالایی نزد کشاورزان برخوردار است.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: شهرستان‌های بندرعباس و میناب مهم‌ترین مناطق کشت پیاز است.

وی خاطرنشان کرد،: فصل برداشت پیاز از پایان دی آغاز می‌شود و تا نیمه اردیبهشت سال آینده ادامه دارد و هرمزگان رتبه دوم تولید پیاز را در کشور دارد.

کد مطلب 6976399

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