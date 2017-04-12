بیش از ۱۱ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی بیان داشت: در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز، مأموران انتظامی شهرستان بندرلنگه روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و با تمهیدات لازم خودروها را متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در بازرسی از کامیون‌ها، ۵ میلیون و ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و ۴ متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ماموران انتظامی شهرستان حاجی‌آباد نیز در عملیاتی دیگر، از محل دپو کالای قاچاق در سطح شهرستان مطلع و در بازرسی از محل ۹دستگاه کولر پنجره ای، ۶دستگاه اسپیلت، ۱۴ دستگاه یخچال، ۱۲ دستگاه تلویزیون، ۴ دستگاه ماشین لباسشویی، یک دستگاه ماشین ظرفشویی، ۱۴ دستگاه جاروبرقی، ۲دستگاه توستر و دو دستگاه مایکروفر قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

سردار ملکی با اشاره به عملیات دیگری توسط ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس، بیان‌داشت: ماموران انتظامی پاسگاه سیاهو حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون آمیکو مشکوک و در بازرسی از آنها ۴۸ تن سنگ کرومیت قاچاق به ارزش ۵۲۰ میلیون ریال کشف و دو متهم را در این زمینه دستگیر کردند.