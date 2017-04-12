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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان:

بیش از ۱۱ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در هرمزگان کشف شد

بیش از ۱۱ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۱۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در سه عملیات موفق پلیسی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی بیان داشت: در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز، مأموران انتظامی شهرستان بندرلنگه روز گذشته حین کنترل محورهای مواصلاتی به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و با تمهیدات لازم خودروها را متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در بازرسی از کامیون‌ها، ۵ میلیون و ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و ۴ متهم را در این زمینه  دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ماموران انتظامی شهرستان حاجی‌آباد نیز در عملیاتی دیگر، از محل دپو کالای قاچاق در سطح شهرستان مطلع و در بازرسی از محل ۹دستگاه کولر پنجره ای، ۶دستگاه اسپیلت، ۱۴ دستگاه یخچال، ۱۲ دستگاه  تلویزیون، ۴ دستگاه ماشین لباسشویی، یک دستگاه ماشین ظرفشویی، ۱۴ دستگاه جاروبرقی، ۲دستگاه توستر و دو دستگاه مایکروفر قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

سردار ملکی با اشاره به عملیات دیگری توسط ماموران انتظامی شهرستان بندرعباس، بیان‌داشت: ماموران انتظامی پاسگاه سیاهو حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه کامیون آمیکو مشکوک و در بازرسی از آنها ۴۸ تن سنگ کرومیت قاچاق به ارزش ۵۲۰ میلیون ریال کشف و دو متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

کد مطلب 3951344

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