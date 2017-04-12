لاوروف: تلاشهایی برای اختلال در همکاری مسکو-واشنگتن وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» و «رکس تیلرسون» وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا پس از گفتگوهای دوجانبه در مسکو روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند.

در این کنفرانس خبری مشترک، وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: «مقامات مسکو بر این باورند که تلاشهایی با هدف ایجاد اختلال در روند همکاری میان مسکو- واشنگتن و افزایش تنشها میان دو کشور در حال انجام است». لاوروف در ادامه سخنان خود این رویکرد را «کوته نظرانه» خواند.

با این وجود، وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو شاهد آمادگی آمریکا برای حمایت از ایده انجام تحقیقات بین المللی در خصوص حملات شیمیایی ادعایی در استان ادلب سوریه است.

لاوروف با این حال خاطرنشان کرد که تمرکز انحصاری تمام قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مقصر نمایاندن دولت بشار اسد در عوضِ تأکید بر [ضرورت] انجام تحقیقات در خصوص فاجعه ادلب، نتایجی معکوس در پی خواهد داشت.

رکس تیلرسون نیز در این کنفرانس خبری مشترک با تکرار ادعاهای پیشین خود، مدعی شد واشنگتن اطلاعاتی در دست دارد که «تأیید می کند حملات موشکی آمریکا علیه نیروهای نظامی سوریه [اقدامی] موجه و قابل قبول بود!».

وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به بحران اوکراین گفت که فقدان پیشرفت در حل این بحران می تواند مانعی دیگر در روابط دوجانبه میان آمریکا و روسیه باشد.

با این حال، وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهارات خود از آمادگی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری این کشور برای بازگشت به روند اجرای یادداشت تفاهم مسکو- واشنگتن در خصوص امنیت پرواز بر فراز سوریه سخن گفت و شرط آن را اعلان مجدد پایبندی واشنگتن به هدف مبارزه با تروریسم دانست.

گفتنی است که این نخستین سفر رکس تیلرسون به روسیه از زمان تصدی پُست وزیر امور خارجه آمریکا است.