قرار بود لیگ فوتسال خرداد شروع شود/ درخواست گیتی پسند شدنی نبود

کاظم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات لیگ برتر فوتسال روز ششم تیرماه آغاز خواهد شد، گفت: در جلسه ای با حضور علی کفاشیان و علی صانعی و مشاوره تلفنی با آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال تصمیم گرفته شد دور جدید لیگ برتر از روز ششم تیر شروع شود. ما در حال فراهم کردن مقدمات کار و نگارش نامه هستیم که به زودی آنرا ابلاغ کنیم.

وی افزود: قرار بود مسابقات را از ۱۵ خرداد استارت بزنیم ولی از یکطرف به خاطر برنامه های تیم ملی و از طرف دیگر به خاطر ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتیم مسابقات یک روز بعد از عید فطر شروع شود.

دبیر سازمان لیگ فوتسال درباره درخواست قائم مقام باشگاه گیتی پسند برای پیش بینی برنامه آسیایی این تیم در تقویم لیگ برتر، گفت: ایشان درخواست کرده بود که مسابقات لیگ بعد از جام باشگاه های آسیا برگزار شود که این درخواست مقدور و شدنی نیست. اگر می خواستیم اواخر تیر مسابقات لیگ را شروع کنیم دیر می شد.

سلیمانی در پایان درباره دلیلی انصراف تیم بهراد اردبیل از بازی با مقاومت قرچک در لیگ دسته اول فوتسال با وجود اعتراض و شکایت به کمیته انضباطی، گفت: با توجه به اینکه بهراد به لیگ دسته دوم سقوط کرده بود و اکثر بازیکنانش از این تیم جدا شده بودند، نتوانستند خود را برای بازی با مقاومت آماده کنند. حالا مقاومت قرچک با تیم حاجی منصف بازی می کند و برنده این تیم به پلی آف لیگ دسته اول خواهد رسید.