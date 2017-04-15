جت آموزشی کوثر با استفاده از توانا داخلی ساخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید این وزارتخانه که با حضور حسن روحانی رئیس جمهور صورت گرفت، طی سخنانی اظهار داشت: به حول قوه الهی متخصصان و دانشمندان متعهد و انقلابی پژوهشکده سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وجود تحریم ها، اولین نمونه هواپیمای جت آموزشی بومی(کوثر) را که با استفاده از توانایی ها و پتانسیل شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است آماده انجام آزمایش های زمینی کردند.

وی افزود: این هواپیما که به سفارش و مشارکت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به صورت کاملاً بومی طراحی و ساخته شده و علاوه بر آموزش دانشجویان خلبانی، قابلیت اجرای مأموریت هایِ پشتیبانیِ نزدیک هوایی و حمل انواع تسلیحات خواهد داشت و ان‌شاءالله پس از اتمام آزمایش های لازم، تحویل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وزیر دفاع تصریح کرد: ایده پردازی، طراحی، ساخت، آزمایش و استانداردسازی این هواپیما که از ابتدا تا انتها در داخل کشور صورت گرفته است، جمهوری اسلامی ایران را در شمار معدود کشورهای دارای توانمندی فرآیند طراحی و ساخت هواپیمای در این کلاس قرار می‌دهد.

وزیر دفاع اظهار داشت: این دستاورد مهم در راستای اقتدار و خوداتکایی در حوزه هوایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) است حرکتی اساسی در جهت قطع وابستگی به خارج و التزام عملی به اصول بنیادی اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در کشور و تولید ملی است.

دهقان پیرامون پهپاد مهاجر ۶ نیز گفت: این پهپاد توانمندی انجام ماموریت های شناسایی، مراقبت و رزمی در شعاع عملیاتی گسترده و مداومت پروازی بالا را برای نیروها با قابلیت اطمینان فوق العاده فراهم می سازد و فرماندهان نیرو با استفاده از قابلیت های این پهپاد می توانند عملیات شناسایی، مراقبت و انهدام اهداف شناسایی شده را انجام دهند.

وی افزود: پهپاد تاکتیکی مهاجر ۶ مبتنی بر اصل انعطاف پذیری و توسعه پذیری، توسط متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی شده است تا در عملیات های محوله و محیط ها و شرایط متغیر کارآمد باشد.

وزیر دفاع ارسال داده های ماموریتی تصویری به هنگام، در روز و شب به وسیله یک سکوی هواپایه برای اشراف کامل به محیط عملیات و توانایی فرود و برخاست در باندهای پروازی کوتاه را از دیگر ویژگی این پهپاد ذکر کرد و افزود: به همین دلیل پهپاد مهاجر ۶ را از پهپادهای هم رده خود متمایز و در رده پهپادهای تراز اول دنیا قرار داده است.

وزیر دفاع همچنین با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در تقویت روز افزون توان موشکی نیروهای مسلح طراحی، نمونه سازی و انجام آزمایشات پروازی موفق موشک نصیر گفت: موشک کروز سطح به سطح نصیر با قابلیت شلیک از ساحل و دریا علیه اهداف دریایی از جمله کشتی‌های جنگی و اسکله ها بکار گرفته می‌شود.

دهقان آماده سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت بالای ناوبری و اصابت به هدف، قدرت تخریب زیاد، قابلیت ضد جمینگ بالا به واسطه رادار پیشرفته و شلیک از روی شناورهای تندرو را از ویژگی های موشک جدید نصیر ذکر کرد که به دست متخصصان اقتدار آفرین سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و بزودی انبوه آن به نیروی دریایی سپاه تحویل می‌شود.

وزیر دفاع در ارتباط با موشک هوا به هوای فکور اظهار داشت: این موشک با نصب بر روی هواپیماهای جنگنده قابلیت درگیری با انواع تهدیدات هوایی را دارد.

وی افزود: موشک فکور نخستین موشک هوا به هوای کشور است که توسط متخصصان هوافضای وزارت دفاع طراحی و ساخته شده که با تحویل آن به نیروی هوایی ارتش توان عملیاتی این نیرو در برابر تهدیدات هوایی به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

دهقان در خصوص جنگنده قاهر ۳۱۳ نیز با بیان اینکه پروژه جنگنده قاهر F-۳۱۳ با هدف تجمیع دانش طراحی موجود در کشور، کاهش زمان تحقیق و توسعه و زمان دستیابی به محصول، با استفاده از فناوری ها و فرایندهای نوین بکار گرفته شده در این حوزه در دنیا و تحقّق دستیابی به محصول کاملا بومی در انتهای مسیر برنامه ریزی شده، با ساخت نمونه اثبات فناوری آغاز گردید، گفت: جنگنده قاهر F-۳۱۳ به دست متخصصین جوان و انقلابی این کشور طراحی گردیده و اولین نمونه اثبات فناوری آن در سال ۱۳۹۲ رونمایی شد.

وزیر دفاع، طراحی بومی و منحصر بفرد و دارای پیکربندی با سطح مقطع راداری پایین، قابلیت نشست و برخاست در باندهای کوتاه و محلی، قابلیت حمل سلاح و همچنین سوخت اضافه در داخل بدنه، قابلیت پرواز در ارتفاع پایین، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی ارزان، امکان تغییرات بر اساس نیاز و خواست بهره بردار، امکان تولید انبوه در تعداد بالا و امکان انجام طیف متنوعی از ماموریت‌ها شامل پشتیبانی نزدیک، شناسایی، گشت زنی و مراقبت را از مهمترین ویژگی های این جنگنده ذکر کرد.

وی گفت: در سال‌های گذشته فرایند تحقیق و توسعه این هواپیما تکمیل شده و بحمدالله امروز با حضور ریاست محترم جمهور انجام آزمایش زمینی که اصطلاحا تاکسی گفته می شود انجام شد.

دهقان همچنین با اشاره به تحویل ۲۰ فروند بالگرد تعمیر اساسی شده به نیروهای مسلح و کاربران کشوری گفت: متخصصان افتخار آفرین شرکت پنها با روحیه جهادی امروز قادرند تعمیرات اساسی انواع بالگرد شرقی و غربی را در این مجموعه انجام دهند و بحمدالله کشور در این زمینه کاملا متکی به توان داخلی است و خدمات مهندسی خود را نیز به خارج از کشور ارائه می کند.

وزیر دفاع با اشاره به اینکه متخصصان، دانشمندان، مدیران و کارکنان وزارت دفاع شعار ما می توانیم را محقق کرده اند این دستاوردهای ارزشمند را به محضر فرمانده معظم کل قوا تبریک گفت و با تشکر و قدردانی از دست اندرکاران این دستاورد های مهم تأکیدکرد:روند تکاملی و توسعه فناوری های پیشرفته با صلابت در مجموعه صنایع وزارت دفاع جریان دارد و روز به روز بر شتاب آن افزوده خواهد شد.

سردار دهقان در پایان گفت: دستاوردهای متعددی در این نمایشگاه در معرض بازدید رئیس جمهور قرار گرفت که در فرصت مناسب رسانه ای و به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.