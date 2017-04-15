پیروزی یوونتوس در زمین پسکارا/ رم مقابل آتالانتا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت و در یکی از این بازی ها تیم صدرنشین یوونتوس در زمین پسکارا به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت.

گونزالو ایگواین در دقایق ۲۳ و ۴۳ در این بازی برای یووه گلزنی کرد. شاگردان آلگری با این برد ۸۰ امتیازی شدند.

نتایج دیدارهای همزمان به این شرح است:

* جنوا ۲ - لاتزیو ۲

* پسکارا صفر - یوونتوس ۲

* رم یک - آتالانتا یک

* پالرمو صفر - بلونیا صفر

* کالیاری ۴ - کیه وو صفر

* تورینو یک - کروتونه صفر

* فیورنتینا یک - امپولی ۲