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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

هفته سی و دوم سری آ؛

پیروزی یوونتوس در زمین پسکارا/ رم مقابل آتالانتا متوقف شد

پیروزی یوونتوس در زمین پسکارا/ رم مقابل آتالانتا متوقف شد

تیم فوتبال یوونتوس در هفته سی و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا مقابل پسکارا پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت و در یکی از این بازی ها تیم صدرنشین یوونتوس در زمین پسکارا به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت.

گونزالو ایگواین در دقایق ۲۳ و ۴۳ در این بازی برای یووه گلزنی کرد. شاگردان آلگری با این برد ۸۰ امتیازی شدند.

نتایج دیدارهای همزمان به این شرح است:

* جنوا ۲ - لاتزیو ۲
* پسکارا صفر - یوونتوس ۲
* رم یک - آتالانتا یک
* پالرمو صفر - بلونیا صفر
* کالیاری ۴ - کیه وو صفر
* تورینو یک - کروتونه صفر
* فیورنتینا یک - امپولی ۲

کد مطلب 3953348

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