داور بین دو نیمه تعویض شد/ پرسپولیس هافبک میانی اش را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی و پرسپولیس در هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شده است که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.

در بین دو نیمه این دیدار زرگر داور بازی به خاطر مصدومیت قادر به قضاوت نیمه دوم نشد و جایش را به داور چهارم داد. زرگر نیمه دوم را با پای یخ گذاری شده روی نیمکت سپری کرد.

در نیمه اول این دیدار همچنین محسن مسلمان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد تا از دیدار بعدی سرخپوشان برابر پدیده محروم شود.