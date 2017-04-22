علی اکبر محمدخانی کارگردان عرصه فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه ای با عنوان موقت «قهرمان» هستم که تاکنون ۴۰ درصد از نگارش آن به پایان رسیده است.

وی افزود: من بعد از تجربه اثر قبلی ام که یک فیلم تجربی بود تصمیم به ساخت اثری داستانی گرفتم اما با این وجود «قهرمان» هم فضای تجربی دارد. این فیلم درباره بدلکار بازنشسته قدیمی است که قرار است به یکی از بازیگرانی که زمانی نقش بدل او را بازی می کرده، بپیوندد. در واقع این فرد بعد از سال ها بیکاری و عشق سینما بودن به دنبال آن شخصی می گردد که روزگاری نقش بدل او را بازی می کرده و در پی این است که باز هم نقش بدل او را ایفا کند.

محمدخانی بیان کرد: فکر می کنم تا ۴ ماه دیگر نگارش این فیلمنامه به پایان برسد، به همین ترتیب بعد از این مرحله به مذاکره با تهیه کنندگان برای ساخت «قهرمان» می پردازم. البته در حال حاضر به یک سری از بن بست های فیلمنامه ای برخورد کرده ام که ابتدا باید آنها را رفع کنم.

این کارگردان ادامه داد: داستان این فیلم نیمه بلند ۴۰ دقیقه ای در زمستان و هوای بارانی روایت می شود، بنابراین فکر می کنم بعد از آماده شدن فیلمنامه بهترین زمان ساخت آن در پاییز و زمستان باشد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر تمام تمرکزم روی نگارش این فیلمنامه است با تهیه کننده ای برای ساخت مذاکره نکرده ام.