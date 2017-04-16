مطالعات راه آهن رزن- تاکستان انجام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوربخش ظهر یکشنبه در شورای ترافیک شهرستان رزن ساماندهی مسافربرهای شخصی را از اولویتهای مهم شورای ترافیک این شهرستان عنوان کرد.

وی گفت:در مرحله اول مسافربران مسیر دمق به رزن با نصب برچسب مشخص خواهند شد و در مرحله دوم مسافربران شخصی برای دریافت تاکسی به استان معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پایانه های شهرستان رزن اظهار داشت: طرح تفصیلی پایانه مسافربری شهر رزن در سالهای گذشته صورت پذیرفته و همه دستگاه ها باید در چارچوب قانون نسبت به راه اندازی آن در شهرستان اقدام کنند.

معاون فرماندار رزن از اجرای مطالعه طرح جامع ترافیکی شهر رزن با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان خبر داد و عنوان کرد: اجرای طرح جامع ترافیکی شهر رزن در کاهش تصادفات شهری و همچنین کاهش ترافیک بسیار موثر است.

وی با اشاره به اصلاح بیش از ۱۶ نقطه حادثه خیز شهرستان رزن طی سال گذشته توسط اداره راه وشهرسازی یادآور شد: اصلاح این نقاط نقش به سزایی در کاهش تصادفات جاده ای داشته است.

نوربخش عنوان کرد: درحال حاضر در شهرستان رزن ۲۰نقطه حادثه خیز دیگر وجود دارد که هرچه سریعتر باید این نقاط اصلاح شوند.

وی در ادامه دستور شروع به کار پروژه کریدور شمال استان، دو بانده کردن مسیر روستای ویر تا شهر دمق به طول ۷ کیلومتر و تسریع در روند ساخت کنارگذر شهر رزن، تامین قیر رایگان برای روکش اسفالت جاده های فرسوده و همچنین موافقت وزیر راه شهر سازی برای مطالعه راه آهن تاکستان به رزن و همدان را از جمله مصوبات سفر معاون وزیر راه شهرسازی به شهرستان رزن برشمرد.

علیرضا نوربخش تکمیل کنار گذر شهر رزن را در کاهش ترافیک سطح شهر بسیار موثر دانست و اظهار داشت: عملیات اجرای پروژه کنار گذر شهر رزن به طول ۹کیلو متر آغاز شده و در فاز اول ۳کیلومتر از این پروژه با اعتبار ۸ میلیارد و ۸۸۵میلیون تومان در دست ساخت است که انتظار می رود این قطعه در سالجاری به بهره برداری برسد.