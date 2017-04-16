اعتصاب غذای دسته جمعی اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، «عیسی قراقع» رئیس هیات امور اسرا و آزادگان فلسطینی از اعتصاب غذای ۱۵۰۰ اسیر فلسطینی همزمان با ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) روز همبستگی با اسرا خبر داد.

در همین راستا، شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد که هفتصد اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی اطلاع داده اند که امروز اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز خواهند کرد.

اسیران فلسطینی خواستار پاسخگویی مقامات رژیم صهیونیستی به شرایط آنان و همچنین بهبود اوضاع خود و به خصوص برخوردهای انسانی و پایان دادن به اهمال پزشکی و بی توجهی به سلامت زندانیان هستند.

اسیران فلسطینی همچنین لغو زندان های انفرادی و حبس اداری و ساماندهی ملاقات با خانواده زندانیان را خواستار شده اند.

در همین حال اداره موسوم به اداره زندان های رژیم صهیونیستی از اعمال مجازات ۷۰۰ اسیر فلسطینی که شامگاه یکشنبه اعتصاب غذای نامحدود خود را اعلام کردند خبر داد. بر اساس این گزارش، تمام این زندانیان به زندان نقب منتقل می شوند.

پارلمان عربی و اتحادیه عرب یکشنبه با صدور دو بیانیه از رژیم صهیونیستی خواستند نقض حقوق اسیران فلسطینی را متوقف و این اسیران را آزاد کند.

گفتنی است که طبق اعلام سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطینی شمار اسیران فلسطینی دربند در زندان های رژیم صهیونیستی به شش هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.