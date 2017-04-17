به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون امور استانهای رسانه ملی در آیین تجلیل از برنامه سازان برتر مراکز استان های رسانه ملی گفت: با توجه به لزوم تحقق سیاستهای معاونت امور استانها در دوره جدید و ایجاد تحولی خلاقانه و تاثیرگذار در برنامههای مناسبتی، بعد از جمعبندی و همگرایی پیشنهادهای ارایه شده از سوی مراکز، برنامهریزی منسجم و گستردهای برای ایجاد تحول و نوآوری در ویژه برنامههای نوروزی در دستور کار قرار گرفت که در سایه الطاف الهی و همت مضاعف همکاران حوزههای مختلف مراکز و شبکه «شما»، شاهد رشد کیفی چشمگیری در برنامهها بودیم و به این ترتیب، عیدانه نوروزی موفقی با حضور منظم سیمای مراکز و شبکه «شما»، به نحو مطلوب به سرانجام رسید و علاوه بر این، بالندگی بیشتر و افزایش گستره نفوذ شبکههای استانی را در سطح ملی شاهد بودیم.
وی افزود: حضور و مشارکت مردم در برنامهها، استودیوگریزی، معرفی اقلیم، فرهنگ و آیینهای بومی در سراسر کشور از دورترین روستاها تا کلانشهرها، جلب توجه مخاطبان به شیوههای برپایی این جشن بزرگ ملی با هدف رونق گردشگری داخلی و ایجاد زمینه استحکام اخوت اقوام ایرانی، از مهمترین نقاط قوت عملکرد سیمای مراکز استانها و شبکه «شما» در نوروز امسال بود.
معاون امور استان های صدا و سیما ادامه داد: هیات داوران ارزیابی برنامههای نوروزی، برنامههای تهیه شده در بخشهای مختلف ویژه تحویل سال، روز طبیعت، ایرانگردی و معرفی جاذبههای گردشگری، تیزرها و آنونسهای معرفی برنامهها و پرداخت به شعار سال را با شاخصهایی همچون مدیریت جدول پخش، نحوه پرداخت، تعامل با مخاطبان، اقتضائات بومی و محلی، نحوه اجرای مجریان، طراحی صحنه، گرافیک، گزارشگری، کارگردانی، صدابرداری و تصویربرداری و میزان حضور در شبکههای سراسری را بررسی کردند که در این بین شاهد رقابت فشرده و تنگاتنگ مراکز استانها بودیم؛ رقابتی که نویدبخش تغییر و تحول مورد انتظار در آغازین روزهای سال ۹۶ بود و به جا بود که از مدیران، برنامهریزان و برنامهسازان مراکز و شبکه «شما» به بهترین نحو تجلیل شود.
دارابی با بیان اینکه «رادیو نما» به عنوان پدیده نوروزی رادیوی مراکز استانها با محوریت ارایه اطلاعات برنامههای رادیویی روی آنتن رفت، اظهار کرد: طراحی مسابقه عکس از سفرههای هفت سین، اماکن گردشگری و دید و بازدیدهای نوروزی، بخشی از رادیونماهای استانی بودند که توانستند همراهی مخاطبان را به ارمغان بیاورند.
وی تصریح کرد: شبکهمحوری که راهبرد و استراتژی معاونت استانها در دوره جدید اعلام شده، مبتنی بر اصولی است که از آن جمله میتوان به اهمیت جدول پخش برنامهها اشاره کرد. خوشبختانه پخش بستههای معرفی جاذبههای سیاحتی و گردشگری در شبکه «شما» و شبکههای استانی و سراسری، اقدامی در جهت توجه به جدول پخش برنامهها و زمانبندی درست و دقیق بوده است.
معاون امور استانهای رسانه ملی ادامه داد: طی ایام نوروز ۹۶، شبکه «شما» با محوریت تولید و پخش ویژه برنامه تحویل سال، جانمایی پنج باکس نمایشی غیر تکراری در جدول پخش روزانه، تولید ویژه برنامههای زنده و درج زیرنویس با رویکرد معرفی جاذبههای گردشگری و برنامههای خانواده، کودک، موسیقی و ورزشی با استفاده از ظرفیت استان ها به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در مجموع بیش از ۴ هزار ساعت برنامه طی ایام نوروز در صدا و سیمای مراکز تولید و روانه آنتن شده است، تصریح کرد: ایجاد استحکام و پیوند اخوت اقوام ایرانی از عمدهترین موفقیتهای شبکههای استانی و شبکه «شما» محسوب میشود.
دارابی ضمن تشکر از مدیران استانها، هیات داوران این جشنواره و کارشناسان داوری، مراسم تجلیل از برنامههای نوروزی را سرآغازی برای شکلگیری یک سنت حسنه دانست و گفت: امیدوارم مدیران و برنامهسازان ما در مراکز استانها بدانند و ببینند چشمهایی هست که کارهایشان را میبیند، داوری کرده و از آنها قدرشناسی میکند، حتی اگر ارزش مادی آن چندان زیاد نباشد.
وی اظهار امیدواری کرد: در رخدادهای مهم در طول سال این تجلیل ها برگزار شود و از مدیران مراکز استانها خواست رویه تشویق و تجلیل را در نظر داشته باشند.
معاون امور استانهای رسانه ملی در جمع مدیران و برنامهسازان مراکز استانها، با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهرها و روستاها، بیان کرد: مسئولیت سنگینی متوجه رسانه ملی است و به خصوص در مراکز استانها، انتخابات شوراها از اهمیت ویژهای برخوردار است و این مراکز وظیفه دارند درباره انتخاب شوراها اقدامات و برنامهریزیهای سودمند داشته باشند.
در پایان این مراسم، با اهدای جوایزی از صاحبان عناوین برتر در حوزههای مختلف رادیویی و تلویزیونی تجلیل شد.
برنامه تلویزیونی «عید شما مبارک» شبکه «شما» با تهیهکنندگی هاشمی اصل در بخش برنامههای تحویل سال، رتبه نخست را به دست آورد.
در حوزه صدای مراکز استانی و بخش ویژه برنامههای تحویل سال، ضمن تجلیل از مراکز کرمان برای برنامه «میرسد اینک بهار» به تهیهکنندگی مریم مستوفیپور و مرکز گلستان برای برنامه «عیدانه» به تهیهکنندگی حمید کاویانی، مرکز آذربایجان غربی برای برنامه «یاز نفسی» به تهیهکنندگی محمدی علی عبدالی حائز رتبه برتر شد.
همچنین در مجموع برنامههای نوروزی صدای مراکز، ضمن تجلیل از صدای مراکز فارس و اردبیل، صدای مرکز مازندران به عنوان مرکز برتر در تولیدات رادیویی شناخته شد.
در حوزه سیمای مراکز و بخش ویژه برنامههای تحویل سال، عنوان رتبه برتر به شهریار باقرینژاد به عنوان تهیهکننده معین برنامه برای برنامه «بهار ناز» از مرکز فارس رسید ضمن اینکه از مرکز اصفهان برای برنامه «زندهرود» به تهیهکنندگی حسین حقیقت و مرکز خراسان رضوی برای برنامه «نوروز ایرانی» به تهیهکنندگی محمود ناصری تجلیل شد.
در مجموع برنامههای نوروزی سیمای مراکز، ضمن تجلیل از سیمای مراکز خراسان رضوی و چهار محال و بختیاری، سیمای مرکز فارس عنوان مرکز برتر را به خود اختصاص داد.
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