عوامل «همیشه خونه» با مدیر شبکه آموزش دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساری مدیر شبکه آموزش در دیدار با دست اندرکاران برنامه «همیشه خونه» گفت: برنامه های خانواده محور در ارتقای خانواده ها تاثیرگذار هستند و اینگونه برنامه ها باید دارای ایده باشند تا جمال را برای خود مهیا کنند.

وی در ادامه افزود: ساخت برنامه تلویزیونی روزانه آن هم به صورت زنده کار سختی است و امیدوارم همان طور که در ۹۴ قسمت سال ۹۵ و ۱۵ قسمت نوروز ۹۶ برنامه «همیشه خونه» ایده، شور و دغدغه داشتید، این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر شبکه آموزش بیان کرد: برنامه «همیشه خونه» برنامه ای است که شاید به فرم نهایی نرسیده باشد اما در مسیر طراحی شده به خوبی حرکت کرده و این برنامه به نسبت ورودی های برنامه، بهره وری خوبی داشته است.

ساری با بیان اینکه این برنامه تلویزیونی، برنامه پربار و بضاعت دست اندرکاران آن بسیار زیاد است، گفت: وقت مردم بسیار ارزشمند است و این برنامه یک ساعته باید در تلاش باشد تا مخاطبان زیادی جذب کند که این مهم نیازمند تلاش بسیار است.

وی بیان کرد: گاهی نارسایی هایی وجود دارد که نمی شود آن طور که باید و شاید از برنامه ها پشتیبانی کرد اما دوستان با داشته ها و تجربه های خود تلاش کنند تا از موجودی بیشتر و بهتری بهره مند شوند.

مدیر شبکه آموزش اظهار کرد: شاید در افق برنامه «همیشه خونه» این دیده شود که زمان بیشتری به این برنامه اختصاص داده شود چرا که موضوع خانواده، موضوع مهمی به شمار می رود و ۱۱۷ قسمت قبلی این برنامه اندوخته بسیار خوبی برای دوستان ایجاد کرده و بینندگان می توانند بیشتر از پیش از آن بهره‌مند شوند.

ساری در ادامه عنوان کرد: از میان صحبت‌های دست اندرکاران برنامه «همیشه خونه» کلیدواژه هایی بیان شد که حکایت از آن دارد به این برنامه می توان امیدوار بود چرا که این برنامه نظریه دارد و باری به هر جهت نیست چرا که برنامه ای که ایده دارد، دیگر دغدغه‌ای نداریم.

وی با بیان اینکه این خوب است که برنامه ای ادعا کند که چارچوب و ذهنیت مدون دارد، گفت: این برنامه باید به دنبال مزیت های خودش برود و چنانچه وجه تمایز برنامه را با برنامه های مثل خودش را پیدا کند، این موضوع سبب جذب مخاطب خواهد شد.

مدیر شبکه آموزش بیان کرد: نگاه یا موضوع یا رویکرد متفاوت داشتن سبب دیده شدن و اثرگذاری برنامه خواهد شد به همین دلیل مزیت های برنامه تان را استخراج کنید.

ساری در ادامه افزود: برنامه «همیشه خونه» دارای یک محور با موضوع ثانویه و اقماری است؛ اقمار به جذابیت و تبیین کمک می کند و از آنجایی که هسته مرکزی این برنامه، خانواده است، باید به برخی موضوعات همچون اقتصاد خانواده و اشتغال در آن توجه بیشتر داشت.

وی بیان کرد: در این برنامه آیتم‌هایی وجود دارد که نباید در کمپرس زمانی قرار بگیرد و باید به آیتم های اصلی توجه کرد و مابقی را دور آن قرار داد.

مدیر شبکه آموزش در پایان اظهار کرد: در تلاش باشید تا مخاطبان سمپاد برای خودتان جذب کنید چرا که کیفیت مخاطب بسیار مهم است و این برنامه از آن برنامه هایی است که نباید کمیت فدای کیفیت شود.

در ابتدای این جلسه مجید صحاف تهیه کننده، سیدحسن میرامین محمدی مدیر تولید، سارا عشقی نیا مجری و حسین جهانی روابط عمومی برنامه «همیشه خونه» گزارشی از روند تولید این برنامه و اقدامات انجام شده به حسین ساری مدیر شبکه آموزش ارایه کردند.

صحاف در این دیدار به چیدمان و نظام موضوعات برنامه، افق و طراحی محتوایی برای برنامه های آتی، تحقیق و نویسندگی برای هر برنامه، تعامل با مهمانان و نحوه انتخاب آنها، نظارت مستمر و ارزیابی های روزانه هر برنامه، برنامه سازی برای مناسبت های ملی، مذهبی و جهانی، واکنش سریع و اطلاع وقایع روز، عمق بخشی به برنامه و آیتم هایی که بیشترین مخاطب را داشته است و توجه به اطلاع رسانی و پیوست رسانه ای و فصای مجازی اشاره کرد.

این برنامه هر شب از ساعت ۲۱ با محوریت خانواده ایرانی با موضوعات مبتلابه و مورد نیاز عموم خانواده ها به صورت زنده و تکرار آن نیز فردای روز پخش از ساعت ۱۶ از شبکه آموزش پخش می شود.