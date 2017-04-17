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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

عوامل «همیشه خونه» با مدیر شبکه آموزش دیدار کردند

عوامل «همیشه خونه» با مدیر شبکه آموزش دیدار کردند

عوامل برنامه «همیشه خونه» با حسین ساری مدیر شبکه آموزش دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساری مدیر شبکه آموزش در دیدار با دست اندرکاران برنامه «همیشه خونه» گفت: برنامه های خانواده محور در ارتقای خانواده ها تاثیرگذار هستند و اینگونه برنامه ها باید دارای ایده باشند تا جمال را برای خود مهیا کنند.

وی در ادامه افزود: ساخت برنامه تلویزیونی روزانه آن هم به صورت زنده کار سختی است و امیدوارم همان طور که در ۹۴ قسمت سال ۹۵ و ۱۵ قسمت نوروز ۹۶ برنامه «همیشه خونه» ایده، شور و دغدغه داشتید، این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر شبکه آموزش بیان کرد: برنامه «همیشه خونه» برنامه ای است که شاید به فرم نهایی نرسیده باشد اما در مسیر طراحی شده به خوبی حرکت کرده و این برنامه به نسبت ورودی های برنامه، بهره وری خوبی داشته است.

ساری با بیان اینکه این برنامه تلویزیونی، برنامه پربار و بضاعت دست اندرکاران آن بسیار زیاد است، گفت: وقت مردم بسیار ارزشمند است و این برنامه یک ساعته باید در تلاش باشد تا مخاطبان زیادی جذب کند که این مهم نیازمند تلاش بسیار است.

وی بیان کرد: گاهی نارسایی هایی وجود دارد که نمی شود آن طور که باید و شاید از برنامه ها پشتیبانی کرد اما دوستان با داشته ها و تجربه های خود تلاش کنند تا از موجودی بیشتر و بهتری بهره مند شوند.

مدیر شبکه آموزش اظهار کرد: شاید در افق برنامه «همیشه خونه» این دیده شود که زمان بیشتری به این برنامه اختصاص داده شود چرا که موضوع خانواده، موضوع مهمی به شمار می رود و ۱۱۷ قسمت قبلی این برنامه اندوخته بسیار خوبی برای دوستان ایجاد کرده و بینندگان می توانند بیشتر از پیش از آن بهره‌مند شوند.

ساری در ادامه عنوان کرد: از میان صحبت‌های دست اندرکاران برنامه «همیشه خونه» کلیدواژه هایی بیان شد که حکایت از آن دارد به این برنامه می توان امیدوار بود چرا که این برنامه نظریه دارد و باری به هر جهت نیست چرا که برنامه ای که ایده دارد، دیگر دغدغه‌ای نداریم.

وی با بیان اینکه این خوب است که برنامه ای ادعا کند که چارچوب و ذهنیت مدون دارد، گفت: این برنامه باید به دنبال مزیت های خودش برود و چنانچه وجه تمایز برنامه را با برنامه های مثل خودش را پیدا کند، این موضوع سبب جذب مخاطب خواهد شد.

مدیر شبکه آموزش بیان کرد: نگاه یا موضوع یا رویکرد متفاوت داشتن سبب دیده شدن و اثرگذاری برنامه خواهد شد به همین دلیل مزیت های برنامه تان را استخراج کنید.

ساری در ادامه افزود: برنامه «همیشه خونه» دارای یک محور با موضوع ثانویه و اقماری است؛ اقمار به جذابیت و تبیین کمک می کند و از آنجایی که هسته مرکزی این برنامه، خانواده است، باید به برخی موضوعات همچون اقتصاد خانواده و اشتغال در آن توجه بیشتر داشت.

وی بیان کرد: در این برنامه آیتم‌هایی وجود دارد که نباید در کمپرس زمانی قرار بگیرد و باید به آیتم های اصلی توجه کرد و مابقی را دور آن قرار داد.

مدیر شبکه آموزش در پایان اظهار کرد: در تلاش باشید تا مخاطبان سمپاد برای خودتان جذب کنید چرا که کیفیت مخاطب بسیار مهم است و این برنامه از آن برنامه هایی است که نباید کمیت فدای کیفیت شود.

در ابتدای این جلسه مجید صحاف تهیه کننده، سیدحسن میرامین محمدی مدیر تولید، سارا عشقی نیا مجری و حسین جهانی روابط عمومی برنامه «همیشه خونه» گزارشی از روند تولید این برنامه و اقدامات انجام شده به حسین ساری مدیر شبکه آموزش ارایه کردند.

صحاف در این دیدار به چیدمان و نظام موضوعات برنامه، افق و طراحی محتوایی برای برنامه های آتی، تحقیق و نویسندگی برای هر برنامه، تعامل با مهمانان و نحوه انتخاب آنها، نظارت مستمر و ارزیابی های روزانه هر برنامه، برنامه سازی برای مناسبت های ملی، مذهبی و جهانی، واکنش سریع و اطلاع وقایع روز، عمق بخشی به برنامه و آیتم هایی که بیشترین مخاطب را داشته است و توجه به اطلاع رسانی و پیوست رسانه ای و فصای مجازی اشاره کرد.

این برنامه هر شب از ساعت ۲۱ با محوریت خانواده ایرانی با موضوعات مبتلابه و مورد نیاز عموم خانواده ها به صورت زنده و تکرار آن نیز فردای روز پخش از ساعت ۱۶ از شبکه آموزش پخش می شود.

کد مطلب 3955478
زهرا منصوری

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