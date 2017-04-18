دیپلماسی سینما از وزارت خارجه جلوترست/ دفاع از جشنواره جهانی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اصلانی بازیگر سینما درباره نقش هنر و به ویژه سینما در ارتباط با جهان گفت: در زمان‌هایی که خیلی‌ها دوست داشتند ایران با تمام دنیا قطع ارتباط کند، این سینما بود که با بهره‌گیری از حضور سینماگری همچون کیارستمی ارتباطش را با جهان برقرار کرد و به جرات می‌توانم بگویم دیپلماسی سینما از وزارت خارجه ما جلوتر بود.

وی با اشاره به قدرت سینما و دیپلماسی حاصل از آن که یک موضوع اثبات شده است، بیان کرد: اگر بخواهیم از سینما در روابط دیپلماسی غافل شویم باید بگویم که از دنیا عقب افتاده‌ایم. عمیقا اعتقاد دارم که سینما و هنر ما در سطح بین‌الملل آینه‌ای است برای نشان دادن فرهنگ ایران در سطح دنیا و آرزومندم که جشنواره جهانی فیلم فجر با هر چه بهتر برگزار شدن و رسیدن به درجه «الف» دنیا جای خود را پیدا کند و اصلی‌ترین جشنواره ما در سال باشد.

اصلانی درباره ضرورت برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: برگزاری جشنواره جهانی برای سینمای امروز ما لازم است و پافشاری رضا میرکریمی برای برگزاری جشنواره با وجود مخالفت‌هایی که وجود داشت کار درستی بود و امروز می‌بینیم که جشنواره بسیار خوبی را پیش رو داریم. اگر واقعا مدیریت کلان فرهنگی کشور از جشنواره جهانی فیلم فجر به خوبی حمایت کند، خواهیم دید که این جشنواره به شکلی که برازنده سینمای ما است، برگزار می‌شود.

اصلانی درباره جلسه‌ای که میرکریمی با سینماگران برگزار کرد و گزارشی که از چگونگی برگزاری جشنواره سال گذشته و برنامه‌های این دوره از جشنواره ارائه داد، گفت: جلسه دیدار با هنرمندان و سینماگران خوب بود و افرادی که صحبت‌ها و فعالیت‌های میرکریمی طی این ۲ سال را از زبان خودش می‌شنیدند متوجه شدند که یک جشنواره بابرنامه برگزار شده است.

بازیگر فیلم «زیر سقف دودی» در ادامه توضیح داد: من جزو افرادی بودم که همیشه می‌گفتم به دلیل سانسورها و شرایط موجود، فیلم‌های خوب و به تبع آن سینماگران معروف دنیا در ایران و جشنواره جهانی حضور نخواهند یافت، اما امسال دیدم که این‌گونه نیست و با رفت و آمدهایی که انجام شده و این جشنواره در دنیا به سوی شناخته شدن پیش می‌رود، تعامل خوبی در ارتباط با سینمای جهان انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: اینکه نمایندگان جشنواره‌های سراسر جهان در این جشنواره حضور دارند، اتفاق فوق‌العاده‌ای است چون با تمام داشته‌های سینمای ایران آشنا می‌شوند و اگر این افراد علاوه بر فیلمی که قرار است در جشنواره‌های آنها شرکت کند، آشنا شوند این امکان برای فیلمسازان و هنرمندان بوجود می‌آید که به صورت مستقیم با این افراد وارد گفتگو و مذاکره شوند.

اصلانی در پایان درباره حضور خود در این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: من گرفتار فیلمبرداری هستم اما تمام سعی خودم را انجام می دهم که به عنوان یک بازیگر و عضوی از سینمای ایران در این جشنواره حضور داشته باشم و همان گونه که میرکریمی گفت میزبان هنرمندان و سینماگران جهان باشم.

عکس کنار خبر از امیرحسین غضنفری است.