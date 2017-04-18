مهلت صید ماهیان استخوانی دریای خزر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران اظهار داشت: بنا به درخواست شرکت‌های صید پره در سه استان شمالی و نیز ادارات شیلات این استان‌ها، صید ماهیان استخوانی امسال تا پایان فرودین ماه تمدید شد.

مختار آخوندی افزود:صید ماهیان استخوانی هر ساله از از اوایل مهر آغاز می‌شود و تا نیمه فرودین ماه ادامه دارد که امسال میزان صید حدود پانزده روز افزایش یافت.

وی دلیل این امر را برودت سرما و شرایط بیولوژیک ماهیان سفید اعلام کرد و گفت: این عوامل سبب شده است زمان رسیدگی جنسی ماهی سفید به تعویق افتد و دیرتر وارد رودخانه‌ها شوند.

این مقام مسئول همچنین از کاهش چشمگیر تعداد تورکشی صیادان در زمان مذکور خبر داد و تاکید کرد: این امر بیشتر به دلیل افزایش تعداد روزهای طوفانی در مقایسه با سال گذشته بوده است.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران گفت : از اواسط مهرماه سال گذشته تا تاریخ بیستم فروردین سال جاری، حدود پنج هزار و ۱۷ تن انواع ماهیان استخوانی در آبهای دریای خزر با تلاش صیادان سه استان شمالی صید شده است.

وی افزود : مقایسه آمار با مدت مشابه سال گذشته از کاهش سه درصدی صید ماهیان استخوانی دریای خزر حکایت می‌کند.

آخوندی اظهار کرد: در میان انواع ماهیان استخوانی، بیشترین میزان کاهش صید با ۲۱ درصد به صید ماهیان سفید اختصاص داشته است.

مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، یادآور شد: میزان صید ماهیان سفید امسال سه هزار و ۱۲۲ تن بوده است.

وی با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی صید کفال ماهیان در دریای خزر در سال جاری گفت: در این مدت در مجموع هزار و ۶۸۴ تن کفال ماهی در سه استان شمالی کشور صید شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد : در استان گیلان تا تاریخ مذکور، دو هزار و ۴۷۰ تن انواع ماهیان استخوانی صید شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده است.

آخوندی ادامه داد : از سوی دیگر استان مازندران با صید دو هزار و ۲۸۲ تن صید ماهیان استخوانی با شش درصد افزاش صید همراه بوده است.

وی همچنین با اشاره به رشد ۲۳ درصدی رشد صید ماهیان استخوانی در آبهای استان گلستان اظهار داشت: در این استان تا تاریخ بیستم فرودین ماه امسال، ۲۶۵ تن انواع ماهیان استخوانی صید شده است.

مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، اظهار امیدواری کرد: میزان صید ماهیان استخوانی تا پایان مهلت مقرر، افزایش قابل قبولی داشته باشد.

به گفته وی، امسال صید انواع ماهیان استخوانی دریای خزر در سه استان گلستان، مازندران و گیلان توسط ۲۰ شرکت تعاونی صید پره انجام شده است و همچنان ادامه دارد.

آخوندی اذعان داشت: در راستای بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر، هر ساله از سوی سازمان شیلات ایران بچه ماهیان استخوانی در تعداد انبوه در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر رهاسازی می‌شوند.