برپایی ۴۰ ایستگاه تندرستی در غرب تهران/توسعه مهارت های سبک زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه بیابانی رئیس اداره ورزش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعلام خبر فوق افزود: برپایی "ایستگاه های فعالیت بدنی" در سطح بوستان های این منطقه در راستای غنی سازی اوقات فراغت و افزایش سطح روحیه ی نشاط و شادابی شهروندان صورت گرفته است.

بیابانی در تشریح برنامه های ایستگاه های تندرستی بانوان و آقایان برپا شده در سطح منطقه ۲۱ افزود: در ایستگاه های تندرستی بانوان سه ایستگاه تخصصی شامل تنیس روی میز، هندبال و سالمندان و در ایستگاه های تندرستی آقایان دو ایستگاه تخصصی شامل تنیس روی میز و بدمینتون دایر شده است.

بنا بر این گزارش؛ به همت اداره ورزش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱ از ۱۵ فروردین ماه سال جاری، ۳۰ ایستگاه تندرستی ویژه بانوان و ۱۳ ایستگاه تندرستی برای آقایان زیر نظر مربیان مجرب و کار آزموده در بوستان های سطح این منطقه دایر شده است.

آزمون آنلاین توسعه مهارتهای سبک زندگی دیجیتال

امیر جاویدپور معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه، با بیان اینکه توسعه اینترنت و فضای مجازی، ما را با پدیده ای به نام سبک زندگی دیجیتال رو به رو کرده است، گفت: پهنه جهانی وب، تاثیر شگرفی بر ارتباطات و تعاملات داشته و این تنوع و ظرفیت، فرصتها و تهدیدهایی را پیش روی انسان عصر مدرن قرار داده است.

وی در ادامه افزود: سبک زندگی دیجیتال یعنی استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای گسترش ارتباطات، تبادل اطلاعات و همچنین تسهیل و تسریع فرآیندهای شغلی و کارهای روزمره، که دنیای امروز، با روندهای دیجیتالی مانوس آن شده است.

جاوید پور در پایان افزود: آزمون مذکور با حضور ۲۲ نفر از برگزیدگان ((مرحلۀ محله ای )) در سالن کنفرانس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و با هدف ارتقای سواد رسانه ای و افزایش مهارت های شهروندان برای استفاده از ابزارهای هوشمند و خدمات الکترونیک، بسترسازی و توسعه ارتباطات و شبکه های اجتماعی، علمی، محلی و مردمی بر پایه فرهنگ اسلامی ایرانی در شبکه های مجازی، افزایش تولید محتوای مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی شهروندان در محیط های سایبری و فضاهای مجازی، بستر سازی آموزش مبانی فضای مجازی و جنگ نرم و تعیین راهبردهای مقابله با آن برگزار شد.



