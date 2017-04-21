کمیسیون «بیگ دیتا» و «اینترنت اشیا» راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاد معروفی مسئول کمیسیون داده‌های عظیم و اینترنت اشیاء با اعلام این خبر گفت: با رشد سریع فناوری نوین «اینترنت اشیاء» و حوزه «داده های عظیم» در کشور و فعالیت تعداد قابل توجهی از شرکت ها در این حوزه ،ضرورت ایجاد محفلی صنفی برای پیگیری مطالبات این فعالان احساس می شد. به همین دلیل کمیسیونی با رویکرد حفظ ارتباط دوسویه میان سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات و محصولات این حوزه، شکل گرفت.

به گفته وی، مباحث داده‌های عظیم (بیگ دیتا) و اینترنت اشیا دو روند مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های آتی است که تاثیر فراوانی بر ساختارهای بنیادین کسب و کار در دنیا گذاشته‌اند؛ بنابراین تشکیل کمیسیونی مستقل برای پرداختن به این دو حوزه از سوی فعالان صنفی کاملا اجتناب ناپذیر است.

مسئول کمیسیون داده های عظیم و اینترنت اشیا، با اشاره به ترکیب اعضای این کمیسیون گفت: گستره این کمیسیون، تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات و محصولات در حوزه داده‌های عظیم و اینترنت اشیا است. این خدمات و محصولات می‌تواند شامل مواردی همچون ارائه خدمات مشاوره سازمانی و خدمات آموزشی در حوزه فناوری‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا، طراحی و تولید بسترهای نرم‌افزاری، شبکه و سخت‌افزار و همچنین عرضه کنندگان و فعالان حوزه پشتیبانی محصولات در این حوزه باشند.

معروفی درخصوص پیگیری مطالبات و بررسی مسائل و دغدغه های فعالان این حوزه در کمیسیون ادامه داد: شرکت های فعال در حوزه اینترنت اشیاء با موانع قانونی مختلفی از جمله تعرفه مواجه هستند که در این کمیسیون می توانند برای رفع آن چاره اندیشی کنند. به منظور پیشبرد اهداف مدنظر، ۴ کارگروه شامل کارگروه فناوری، استانداردها، کارگروه حقوقی و تنظیم مقررات و توسعه کسب و کار در ذیل این کمیسیون، تشکیل شده است.