بارگذاری و آپلود اطلاعات روی مغز انسان !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی بی تایمز، وی می گوید انسان ها باید بتوانند به روش تله پاتی با یکدیگر ارتباط ذهنی برقرار کنند و برای این کار باید روش های ارتباطی جدیدی خلق شود.

ماسک افزوده Neuralink محصولی را به بازار عرضه خواهد کرد که به افرادی که دچار آسیب های مغزی ناشی از سرطان، سکته و .. شده اند امکان می دهد تا توان ارتباطی خود را احیا کنند.

به گفته وی این شرکت رابط های کاربری رایانه ای خاصی را برای مغز افراد ابداع می کند که برقراری ارتباط میان مغز و کامپیوترها را ممکن می کند. برای این کار باید الکترودهای باریک و نازکی در مغز انسان نصب شوند تا بارگذاری و آپلود اطلاعات در مغز انسان از همین طریق ممکن شود.

الون ماسک معتقد است از این طریق شاهد خلق ابرانسان های دیجیتال خواهیم بود که توانمندی های خارق العاده ای خواهند داشت و به راحتی و با ظرفیت بالا با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

از این طریق می توان شبکه های عصبی آسیب دیده مغز انسان ها به علت سوانح مختلف را هم بازسازی کرد و ظرفیت حافظه برای یادآوری خاطرات یا ذخیره سازی اطلاعات را افزایش داد. وی پیش بینی کرده که استفاده از فناوری یاد شده ظرف ۸ تا ۱۰ سال آینده امکان پذیر خواهد شد.