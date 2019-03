به گزارش خبرنگار مهر، احمد کیارستمی فرزند زنده یاد عباس کیارستمی اعلام کرد که در حال حاضر مشغول انجام آخرین مراحل فنی فیلم «۲۴ فریم» ساخته پدرش است.

این فیلم قرار است در هفتادمین دوره فستیوال «کن» رونمایی شود.

همچنین پس از مدت ها قرار شده فیلم های قدیمی کیارستمی توسط یک شرکت آمریکایی بازسازی شود.

احمد کیارستمی در نظر دارد آثار پدرش را از زمانی که در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ساخته بود بازسازی کند.

«۲۴ فریم» که احمد کیارستمی از آن نام می برد قبلا با نام «۲۴ فریم قبل و بعد از لومیر» (۲۴ Frames before and After Lumiere) معرفی شده بود. این مجموعه بر مبنای ۲۴ فیلم چهار و نیم دقیقه‌ای که عباس کیارستمی در چند سال آخر زندگی خود کارگردانی کرده بود، گردآوری شده است.

کیارستمی در پانزدهمین جشنواره فیلم مراکش برای اولین بار ۲ فیلم این مجموعه را به نمایش گذاشت که هر فیلم از یک صحنه ثابت بر مبنای پنج نقاشی و ۱۹ عکس تشکیل شده بود و او برای جان بخشیدن به صحنه از تکنیک‌ پرده آبی استفاده کرده بود.

کیارستمی در آن جشنواره اعلام کرد که یکی از منابع الهام او برای این پروژه این بود که در جوانی آرزو داشت نقاش شود اما چون استعداد این کار را نداشت نتوانست به این آرزو نرسید ولی انقدر خوش شانس بود که کارگردان سینما شود.