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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۱۱

از سوی سوره مهر انجام می‌شود؛

عرضه ۸۰هزار نسخه‌ای سه روایت تحسین‌شده دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب

عرضه ۸۰هزار نسخه‌ای سه روایت تحسین‌شده دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب

انتشارات سوره مهر سه عنوان از کتاب‌های خود را در مجموع با شمارگان ۸۰ هزار نسخه به نمایشگاه کتاب می‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر در آستانه برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سه کتاب از خود را که سال گذشته موفق به دریافت تقریظ از رهبر معظم انقلاب اسلامی شده بود را با شمارگانی تازه منتشر می‌کند.

بر این اساس کتاب «وقی مهتاب گم شد» شامل خاطرات سردار علی خوش لفظ که توسط حمید حسام گردآوری شده است، در نوبت بیست و یکم از چاپ خود با شمارگان ۳۰ هزار نسخه در دست انتشار قرار گرفته ات.

کتاب «گلستان یازدهم» شامل خاطرات زهرا پناهی روا همسر سردار شهید علی چیت سازیان نیز که به کوشش بهناز ضرابی‌زاده تالیف شده است در چاپ ۱۷ با شمارگان ۳۰ هزار نسخه منتشر خواهد شد.

همچنین کتاب «دختر شینا» شامل خاطرات قدم‌بخیر محمدی کنعان همسر سردار شهید ستار ابراهیمی هژیر نیز در چاپ ۷۸ خود با شمارگان ۲۰ هزار نسخه منتشر خواهد شد.

یادآوری می‌شود سال گذشته و طی مراسمی تقریظ رهبر انقلاب بر این سه کتاب منتشر و به همین مناسبت راویان و نویسندگان این سه کتاب نیز به دیدار با مقام معطم رهبری نائل شدند.

کد مطلب 3960141
حمید نورشمسی

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