تهدید امنیتی یک حوزه رای گیری را در فرانسه تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور فرانسه از تخلیه یکی از شعب اخذ رای شهر بسانکون واقع در شرق کشور خبر داد.

علت این اقدام، مشاهده خودرویی مشکوک در اطراف محل رای گیری عنوان می شود که ظاهرا مسروقه است و با موتور روشن رها شده بود.

گفتنی است پس از تخلیه شعبه مورد نظر، واحد خنثی سازی بمب به محل اعزام شد.

مردم فرانسه در حالی برای حضور در نخستین دور از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ به پای صندوق های رای رفتند که مشکلات امنیتی از جمله دغدغه های اصلی آنها محسوب می شود.

فرانسه در ۲ سال گذشته، صحنه حوادث تروریستی متعدد بوده است که تازه ترین مورد آن، تیراندازی به نیروهای پلیس در خیابان «شانزه لیزه» پاریس بود که ۳ روز پیش اتفاق افتاد.