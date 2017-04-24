به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب بوداپست روز گذشته (۳ اردیبهشت ماه) به کار خود پایان داد. برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران در این دوره از نمایشگاه با ارائه ۲۵۰ عنوان کتاب در زمینه‌های ایران شناسی، هنر، شعر، آموزش زبان و کودک و نوجوان حضور داشت.

رئیس نمایشگاه کتاب بوداپست «آندراس ساندور» باحضور درغرفه ایران از فعالیت‌های صورت گرفته در این غرفه تشکر و قدردانی کرد و گفت: با توجه به فرهنگ غنی و تمدن دیرینه ایران، مشارکت جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند و اطمینان دارم بازدیدکنندگان نمایشگاه از نزدیک با تمدن ایران آشنا شدند و میزان شناخت و اطلاعات خود را از این فرهنگ و تمدن ارتقاء بخشیدند.

رئیس نمایشگاه کتاب بوداپست از حضور در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: برای حضور در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ۱۲ اردیبهشت (۲ می) به ایران سفر می‌کند.

همچنین بر اساس این گزارش، خانم دکتر اوا ربوسکی رییس خانه ملل مجارستان و دکتر میکلوش رییس انجمن دوستی ایران و مجارستان از غرفه ایران بازدید کردند.