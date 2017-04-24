انتخابات فرانسه نشان داد پوپولیسم و فریب همه جا محکوم به شکست است

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در توئیت خود بااشاره به انتخابات فرانسه نوشت: انتخابات فرانسه نشان داد تندوری و افراط گرایی مبتنی بر عوام گرایی، پوپولیسم و فریب همه جا محکوم به شکست است؛ انتخابات ۱۳۹۲ هم همین را نشان داد؛ برای آینده کشور دوباره مردم را نفریبیم و ملت را گول نزنیم؛ ایران به زودی می گوید اینجا هم ماه زیر ابر نمی ماند.