  1. سیاست
  2. دولت
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

ابوطالبی:

انتخابات فرانسه نشان داد پوپولیسم و فریب همه جا محکوم به شکست است

انتخابات فرانسه نشان داد پوپولیسم و فریب همه جا محکوم به شکست است

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: انتخابات فرانسه نشان داد تندوری و افراط گرایی مبتنی بر عوام گرایی، پوپولیسم و فریب همه جا محکوم به شکست است.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در توئیت خود بااشاره به انتخابات فرانسه نوشت: انتخابات فرانسه نشان داد تندوری و افراط گرایی مبتنی بر عوام گرایی، پوپولیسم و فریب همه جا محکوم به شکست است؛ انتخابات ۱۳۹۲ هم همین را نشان داد؛ برای آینده کشور دوباره مردم را نفریبیم و ملت را گول نزنیم؛ ایران به زودی می گوید اینجا هم ماه زیر ابر نمی ماند.

کد مطلب 3961179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها