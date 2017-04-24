به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین دانش آشتیانی در نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه استان تهران در سالن اجلاس در حال برگزاری است گفت: در تئوری و برنامه‌های اقتصاددانان داخلی و خارجی اشاره شده است که اگر دیدید آموزش و پرورش در مسیر درستی حرکت می‌کند آن کشور در مسیر توسعه قرار دارد.

وی افزود: امروز در این مراسم مردان و زنان ایرانی به درستی تشخیص داده‌اند در چه جا و مکانی سرمایه‌گذاری کنند. به خوبی تشخیص داده‌اند که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش تضمینی برای سعادت کشور ما است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: رئیس جمهور همیشه به بنده توصیه کرده‌اند از مشارکت مردم در آموزش و پرورش غفلت نکنیم و سعی کنیم تسهیلات لازم را برای این امر خیر فراهم کنیم و با پشتوانه خیرین آموزش و پرورشی را استمرار دهیم که نیروی انسانی کارآمد را برای برنامه توسعه کشور فراهم کنند.

بنده بسیار نگران آینده نسل جوان هستم. یکی ار علت‌هایی که باعث شد این مسئولیت را بپذیریم این بود که بتوانم کمکی به جوانان و کودکان به ویژه در مناطق محروم کنم.

دانش آشتیانی بیان کرد: هنگامی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد تمام وجودم می‌لرزد که نکند اتفاقی بفتید و سقفی بر روی کودکان و نوجوانان خراب شود. کودک و نوجوانی به دلیل مدرسه نا امن فوت کند.

وی بیان کرد:خیرین پشتوانه و دلگرمی بسیاری خوبی برای بنده و مسئولین هستید. با پشتوانه خیرین انشاالله بتوانیم مدارس ناامن را از سر راه جوانان و نو نهالان برداریم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: از ابتدای که جریان مدرسه خیرین ساز به راه افتاده است تاکنون ۱۰۸هزار و ۴۶۸کلاس آموزشی توسط خیرین ساخته شده است. در دولت تدبیر و امید بیش از ۱۳هزار ۵۴۲کلاس از حدود ۳۵هزار کلاسی که ساخته شده است توسط خیرین بوده است.

وی بیان کرد:برای اینکه آموزش و پرورش با کیفیت داشته باشیم راه درازی داریم. بیش از ۶۸هزار کلاس نا امن داریم که باید تخریب شود. بیش از ۹۶هزار کلاس درس نیاز به مقاوم‌سازی دارد. برآورد اعتبار حدود ۱۸هزار میلیارد تومان است. عدد بالایی است و دولت بدون پشتوانه خیرین به تنهایی نمی‌تواند در برنامه میان مدت این مسئله حل شود.

وی ادامه کرد: هزار کلاس خشت و گِلی و یک هزار و ۷۰۰کانس در سراسر کشور داریم. اگر همت کنیم در عرض دو سال بتوانیم مشکل این فضای آموزشی را حل کنیم. مجموع اعتبار ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده است. اگر بتوانیم به عنوان پروژه ویژه ببینیم می‌توانیم در عرض دو سال دیگر کلاس کانکسی و خشت و گِلی نداریم.