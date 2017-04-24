نباید از نفت برای درآمد کشور بهره گیریم/ ایرانی فکر خلاق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرسلیم ظهر دوشنبه در نشست با مدیران شهرک صنعتی امامزاده عبدالله (ع) آمل با بیان اینکه آمل شهر هزار سنگر است، از حضور در این شهرستان اظهار خرسندی کرد و با اشاره به راکد ماندن یک شرکت تولیدی بزرگ در آمل گفت: شرکت دیزل سنگین ایران در آمل یکی از شرکتهای بزرگ و ملی است که راکد مانده و باید به صورت تمام قسمت فعال شود.
وی تصریح کرد: این صنعت در خاورمیانه تک است و در دنیا تنها شش کشور آن را دارند که یکی از کشورها ایران است و بخش خصوصی میتواند ورود کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی میتواند در جهت همان اهداف تولید موتور کار کند و این مجموعه سرمایه ای بزرگ محسوب می شود در عین حال پیشنهاد دیگر این است با تقسیم بندی زمین دیزل سنگین ایران، شرکتهای در حوزه فنی بتوانند مشغول فعالیت شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود انگیزه بین سرمایه گذاران محلی گفت: باید در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از آنان حمایت شود و با مدیریت دولتی در حوزه تولید نمیتوانیم اهداف لازم را محقق کنیم.
میرسلیم با بیان این که تولیدکنندگان کارآفرینان کشور هستند، تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نسبت به اظهارنامه اینگونه بی احترامی نمیشود و باید بدانیم با تقلب و تزویر به جایی نمیرسیم.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، احیای تولید و اشتغال را ضرورت دانست و گفت: تا مقداری از خودگذشتگی نداشته باشیم نمیتوانیم به جایی برسیم.
وی ادامه داد: نباید از نفت به عنوان درآمد برای کشور استفاده کنیم و ضرورت دارد به این نقطه برسیم تا فکر کنیم نفتی نداریم و بسیاری از کشورهای دنیا با اینکه نفت ندارند اما بهتر از ما زندگی میکنند.
میرسلیم اظهارداشت: اگر میخواهیم کارها درست شود میتوانیم از ظرفیت نهادهای مردمی استفاده کنیم وباید آمادگی آنان در این عرصه سنجش شود و اگر خود مردم کمک کنند بدون اینکه بخواهیم از نفت موجود در کشور استفاده کنیم هم مشکلات قابل حل است.
وی ادامه داد: ایرانی فکر خلاق دارد و میتواند دنیا را تسخیر کند.
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