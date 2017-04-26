کمتر از ۱۰۰ مورد ابتلا به مالاریا در ایران/ مرگ و میر نداشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد رئیسی، اظهار داشت: هر ساله در دنیا ۲۵ آوریل مصادف با ۵ اردیبهشت به عنوان روز جهانی مالاریا شناخته می شود و این بیماری هنوز یکی از مهمترین علل مرگ و میر در بعضی از کشورهای در حال توسعه است.

وی افزود: در حال حاضر وجود بیماری مالاریا در ۹۹ کشور دنیا گزارش می شود و حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.

رئیسی با بیان اینکه بر اساس آخرین تخمین سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۵، تعداد مبتلایان به مالاریا در دنیا حدود ۲۱۴ میلیون نفر بوده اند، خاطرنشان کرد: بیماری مالاریا تا کنون باعث مرگ ۴۳۸ هزار نفر در دنیا شده که ۳۰۶ هزار نفر از آنها، کودکان کمتر از ۵ سال بوده اند.

رئیس اداره کنترل مالاریا وزارت بهداشت منبع اولیه ورود مالاریا به ایران را همسایه های شرقی کشور به ویژه پاکستان عنوان کرد و گفت: موارد ثانوی بیماری مالاریا از طریق نیش پشه به دیگران منتقل می شود و هنوز هم در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مواردی از آن مشاهده می شود.

وی از کودکان و زنان باردار به عنوان گروه های در معرض خطر بیماری مالاریا یاد کرد و افزود: در مناطق پر خطر، استفاده از پشه بندهای آغشته به حشره کش ساخته شده از جنس مرغوب و پایدار، باعث پیشگیری از ابتلا به این بیماری می شود.

تشخیص و درمان رایگان مالاریا در مراکز بهداشتی و درمانی

به گفته رئیسی، تشخیص و درمان بیماری مالاریا همانند سایر بیماری های واگیر، در تمام واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی به طور رایگان انجام می شود.

رئیس اداره کنترل مالاریا وزارت بهداشت اظهار داشت: در سال های اخیر، انتقال محلی مالاریا در ۱۱ شهرستان کشور گزارش شده که اکثر این شهرستان ها مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

تصویب برنامه حذف مالاریا در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

رییس اداره کنترل مالاریای وزارت بهداشت با اشاره به تصویب برنامه حذف مالاریا در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال ۸۹، گفت: با اجرای برنامه های پیشگیرانه، ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق و پیشرو در جهان در زمینه حذف مالاریا مطرح است.

سال گذشته هیچ موردی از مرگ بر اثر مالاریا گزارش و ثبت نشد

رئیسی یادآور شد: بر اساس آخرین گزارش های دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تعداد موارد بومی مالاریا در ۵ سال گذشته از حدود ۸ هزار مورد به کمتر از ۱۰۰ مورد در پایان سال ۹۵ کاهش یافته و در سال گذشته هیچ موردی از مرگ مردم ایران بر اثر بیماری مالاریا، ثبت و گزارش نشده است.

مراحل انتقال مالاریا به بدن

رئیسی گفت: پس از گزش پشه آنوفل ماده و انجام خونخواری از فرد بیمار، انگل مالاریا وارد بدن پشه می شود و پس از تکثیر، به دنبال گزش فرد سالم، تعدادی انگل مالاریا(اسپروزوئیت) همراه با بزاق، وارد جریان خون فرد می شود. پس از ورود انگل مالاریا به بدن انسان، مرحله نسجی اولیه در کبد و چرخه شیزوگونی خونی آغاز می شود و به حدی می رسد که تب و لرز و سایر نشانه های بالینی، ایجاد می شود.

وی در خصوص نشانه های بیماری مالاریا، افزود: این بیماری در ابتدا با نشانه های مقدماتی نظیر خستگی، احساس درد در عضلات، سر درد، تهوع و استفراغ، تب و لرزهای خفیف و درد در ناحیه کمر ظاهر می شود و علائم اولیه آن ممکن است با برخی بیماری های ویروسی و آنفلوآنزا اشتباه گرفته شود.

روش های مبارزه با مالاریا

رئیس اداره کنترل مالاریا وزارت بهداشت به تشریح روش های مبارزه با لارو(مرحله نابالغ) پشه ناقل مالاریا پرداخت و گفت: روش بهسازی محیط، مبارزه مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از جمله روش های مبارزه با این بیماری است. به عنوان نمونه مبارزه مکانیکی شامل پر کردن گودال ها و آبگیرها، زه کشی و خشکاندن منابع آبی غیر قابل استفاده است.

وی در پایان از روش مبارزه شیمیایی با مالاریا به عنوان آسان ترین و موثرترین روش مبارزه با این بیماری یاد کرد و افزود: خاصیت حشره کشی مواد شیمیایی به عوامل متعددی از جمله نوع فرمولاسیون، نوع ناقل، وضعیت آب و هوایی منطقه و ... بستگی دارد.