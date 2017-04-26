حوزه باید مراکز دینی مذاهب اسلامی را به یکدیگر پیوند دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی شامگاه سهشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات بینالمللی قرآن طلاب حوزههای علمیه جهان اسلام که در سالن همایشهای مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی قشر طلاب اقدام قابل تقدیری است به اقدامات حوزه در فعالیتهای قرآنی اشاره و اضافه کرد: حوزه به قرآن کریم نگاه ویژه داشته است و فهرست بلندبالایی میتوان در این زمینه تهیه کرد.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با بیان اینکه حوزههای علمیه با اهتمام قابل تحسین در عرصه تربیت حافظ و قاری قدمهای بزرگی برداشته است، تصریح کرد: صدها حافظ و قاری در حوزه تربیت شده و در این زمینهها فعالیت دارند.
امام جمعه قم با اشاره به اینکه میان رشتههای قرآنی در حوزههای علمیه رواج یافته است، عنوان کرد: اکنون در حوزههای علمیه و مراکز مختلف علمی دینی بیش از ۲۰ رشته و گرایش قرآنی در مقاطع مختلف تدریس میشود و باز هم توسعه خواهد یافت.
قرآن به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شود
وی از ارائه ۲۰ تا ۳۰ ترجمه جدید فارسی قرآن کریم یاد کرد و گفت: هم اکنون قرآن به صد زبان ترجمه شده ولی در مقایسه با انجیل که به بیش از هزار زبان ترجمه شده اندک است.
آیت الله اعرافی با بیان اینکه تفسیرهای موضوعی و ترتیبی بسیاری به زبانهای مختلف در مراکز حوزههای علمیه ترجمه شده است، اظهار داشت: تفسیر قرآن با تنوع و در سطوح مختلف در حوزههای علمیه تدریس میشود و اکنون در فضای آزاد حوزه علمیه بیش از ۲۰۰ درس تفسیر وجود دارد و علاوه بر آن نیز در مدارس و مراکز و مؤسسات دروس تفسیری دیگری نیز وجود دارد.
وی تولید حجم قابل توجهی پایاننامههای قرآنی در سطوح بالای علمی، تولید مجلات و نشریات قرآنی، ایجاد مراکز تخصصی قرآنی و تولید نرم افزارهای قرآنی را از دیگر فعالیتها برشمرد.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به استفاده از قرآن در علوم انسانی، گفت: باید در پرتو توجه علوم انسانی به قرآن فرمایش رهبری در این مسئله تحقق یابد.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه نظام اسلامی را پایهریزی کرده که اندیشه قرآنی در تاروپود آن تجلی پیدا کرده است، افزود: اکنون در آغاز راه هستیم چرا که روحانیت اسلام از جمله شیعه و سنی، مراکز علمی و حوزههای علمیه باید دستاوردهای کنونی را تقویت کرده و در راستای عمق بخشیدن به آنها تلاش کنند.
آیت الله اعرافی تأکید کرد: علاوه بر استخراج معارف قرآنی با منهج معارف اهل بیت(ع) باید رویکرد تطبیقی و مقارن را مورد توجه قرار داده و از طراحیهای موضوعی جدید در تفسیر قرآن کریم استفاده کنیم.
قرآن کریم اساس رسیدن به رویکردهای اسلامی در حوزه علوم انسانی است
وی با بیان اینکه قرآن کریم اساس رسیدن به رویکردهای اسلامی در حوزه علوم انسانی است، اظهار داشت: نگاه ما باید با نگاه هدایتجویانه به آیات قرآن کریم باشد و حوزهها در مسیر قرآن تلاشی خستگی ناپذیر داشته باشند.
آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه توسل به قرآن و پیامبر اسلام(ص) باید وحدت جهان اسلام را تضمین کند، افزود: برخی به نام دین و اسلام مقابل مسلمانان شمشیر کشیده و سلاح تکفیر و ترور را برای ایجاد تفرقه میان عالمان اسلام علم کردهاند و در این شرایط باید روحانیت و حوزه با توسل به قرآن و پیامبر اسلام(ص) مراکز دینی مذاهب اسلامی را به یکدیگر پیوند دهند.
وی تأکید کرد: پیام مسابقات بینالمللی طلاب این است که امروز بیشتر از هر روز نیازمند بازگشت به قرآن هستیم.
رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه با بیان اینکه جنگهای مذهبی به نام دین توسعه یافته و به عنوان یک خطر بزرگ مطرح است، اضافه کرد: باید مسابقات بینالمللی قرآن را وسیلهای برای بازگشت به قرآن و وحدت اسلامی قرار دهیم.
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