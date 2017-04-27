به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی شهادت جمعی از فرزندان ملت و مرزبانان شجاع و مظلوم کشور در اقدام تروریستی اشرار مسلح در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
خبر اندوهبار شهادت جمعی از فرزندان ملت و مرزبانان شجاع و مظلوم کشور بدست اشرار مسلّح را تسلیت میگویم. اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان این جنایت، اطمینان میدهم دستگاه دیپلماسی کشور از هیچ کوششی برای پیگیری موضوع از مجاری دیپلماتیک و تنبیه تروریستهای شرور فروگذار نخواهد کرد.
محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه
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