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۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

ظریف در پیامی اعلام کرد:

وزارت خارجه جنایت میرجاوه را از مجاری دیپلماتیک پیگیری می‌کند

وزارت خارجه جنایت میرجاوه را از مجاری دیپلماتیک پیگیری می‌کند

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی ضمن تسلیت شهادت مرزبانان کشورمان گفت: دستگاه دیپلماسی کشور از هیچ کوششی برای پیگیری موضوع از مجاری دیپلماتیک و تنبیه تروریست‌های شرور فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی شهادت جمعی از فرزندان ملت و مرزبانان شجاع و مظلوم کشور در اقدام تروریستی اشرار مسلح در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر اندوهبار شهادت جمعی از فرزندان ملت و مرزبانان شجاع و مظلوم کشور بدست اشرار مسلّح را تسلیت می‌گویم. اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان این جنایت، اطمینان می‌دهم دستگاه دیپلماسی کشور از هیچ کوششی برای پیگیری موضوع از مجاری دیپلماتیک و تنبیه تروریست‌های شرور فروگذار نخواهد کرد.

محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه

کد مطلب 3963597

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