به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی شهادت جمعی از فرزندان ملت و مرزبانان شجاع و مظلوم کشور در اقدام تروریستی اشرار مسلح در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر اندوهبار شهادت جمعی از فرزندان ملت و مرزبانان شجاع و مظلوم کشور بدست اشرار مسلّح را تسلیت می‌گویم. اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان این جنایت، اطمینان می‌دهم دستگاه دیپلماسی کشور از هیچ کوششی برای پیگیری موضوع از مجاری دیپلماتیک و تنبیه تروریست‌های شرور فروگذار نخواهد کرد.

محمد جواد ظریف

وزیر امور خارجه