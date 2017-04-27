پاکستان درباره حضور گروهک های شرور در خاک خود پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت شهادت جمعی از پرسنل شجاع مرزبانی کشور در حمله اشرار مسلّح در مرز پاکستان و ابراز همدردی با بازماندگان، فرماندهان و پرسنل شجاع نیروی انتظامی، گفت: انجام عملیات ایذائی و تروریستی از سوی اشرار مسلح و گروهک های ابزار دست مروّجان شناخته شده خشونت، افراط و تکفیر از مرزهای ایران و پاکستان محکوم و غیرقابل پذیرش است.

وی ادامه داد: دولت پاکستان باید درباره نحوه حضور و عملیات این گروهک های شرور در خاک خود پاسخگو باشد.

قاسمی افزود: لازم است کشورهایی که در ائتلاف های ضد تروریستی مشارکت می جویند پاسخ دهند چگونه از مقابله با گروهک ها و اشرار مسلح تروریستی در خاک خود عاجز هستند؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری این موضوع از همه مجاری دیپلماتیک و سیاسی حق دفاع برای دفع شرارت را برای خود محفوظ می داند.