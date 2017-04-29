۸۱۲ «فوت» ناشی از کار در سال۹۵/ فوت روزانه ۲.۲ نفر در حوادث کار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برخی از اظهارات رسمی در حال حاضر ایران جزو یکی از پرحادثه‌ترین کشورها در حین کار است. موضوعی که اخیرا دبیر کل خانه کارگر هم در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و از آمار بالای حوادث ناشی از کار ابراز نگرانی کرد. به گفته علیرضا محجوب «در بخش حوادث کار، ایران در رتبه دوم یا سوم دنیا قرار دارد که آمار بسیار نگران کننده‌ای است و پرحادثه‌ترین حوادث کار برای کارگران ساختمانی رخ می‌دهد».

همچنین طبق آماری که توسط یک مقام مسئول در وزارت کار اعلام شده بود «بیش از ٤٥ درصد حوادث ناشی از کار در کشور ایران مربوط به بخش ساختمان است، در حالی که این آمار در کشورهای پیشرفته فقط حدود ١٧ درصد از کل حوادث را شامل می شود».

اما بر اساس جدیدترین آمار رسیده به خبرگزاری مهر، در سال گذشته ۸۱۲ نفر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست دادند. بررسی این آمار طی ۸ سال‌ گذشته یعنی از سال ۱۳۸۸ به بعد نشان می‌دهد، در سال ۸۸ تعداد هزار و ۱۱۰ نفر در حوادث ناشی از کار فوت شدند که این آمار در سال ۸۹ به ۱۱۶۷ نفر و در سال ۹۰ نیز به ۱۲۷۳ نفر افزایش یافت.

در ادامه از سال ۹۱ میزان فوت ناشی از حوادث کار روند نزولی پیدا کرد؛ به طوریکه این میزان در سال ۹۱ به ۱۱۹۹ نفر و در سال ۹۲ هم به ۱۰۹۲ نفر رسید.

تعداد حوادث ناشی از کار منجر به فوت برای سال ۹۳ نیز رقم ۱۰۸۴ نفر ثبت شد که در سال ۹۴ این آمار به زیر ۱۰۰۰ نفر و به ۹۰۳ نفر و در سال ۹۵ نیز به ۸۱۴ نفر کاهش یافت.

در حالی که در سال ۹۳ روزانه به طور میانگین ۵.۵ نفر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست دادند این میزان در سال ۹۴ به فوت روزانه ۴.۵ نفر و در سال گذشته به حدود ۲.۲ درصد رسید.

حوادث ناشی از کار منجر به فوت (سال‌های ۸۷ تا ۹۵)

بر اساس این گزارش، حوادث کار منجر به فوت در چهارساله «۸۸ لغایت ۹۱» به طور میانگین «سالانه» تعداد ۱۱۸۷ نفر و حوادث کار منجر به فوت در سال‌های «۹۲ تا ۹۵» نیز به طور میانگین «سالانه» ۹۷۳ نفر بوده است که ۱۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

تامین بهداشت و سلامت کار یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه «روابط کار» است که در همین زمینه اخیر احمد مشیریان معاون جدید روابط کار ربیعی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای کاهش حوادث کار خبرداد و گفت «یکی از موضوعات مهم و اولویت دار پرداختن به امنیت کار کارگران است که در این زمینه باید اقدامات مهمی برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شود.»